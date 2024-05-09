Театральная карикатурность: чем больше всего удивляет парад Путина в Москве

В Москве 9 мая состоялся традиционный парад. Сейчас он почти ничем не напоминает об истинном смысле праздника, более того, даже настоящих ветеранов, которые видели войну, туда уже не приглашают.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что Владимир Путин – единственный верховный главнокомандующий, который принимает парад своих войск сидя. Даже Леонид Брежнев в последние годы жизни, все равно стоял во время прохода войск.

Смотрите также Парад в Москве снова "украшал" единственный Т-34: в СМИ и соцсетях высмеяли оккупантов

Какая особенность парада Путина

"Эта все театральная карикатурность, когда ты войска пропускаешь перед собой, сидишь на лавочке и смотришь. Не хватает еще только семечек. Кроме этого, Путин со всех сторон "обложен" ненастоящими генералами и вымышленными ветеранами войны. Ведь тех, кто действительно видел войну, уже давно нет", – рассказал Асланян.

После таких событий в прессе, как правило, публикуют фото окружения Путина и пишут, что все это самозванцы, которые никогда не воевали. Таких людей приглашают только как массовку для создания красивой картинки.

Сам парад, как и празднование 9 мая, не имеет никакого значения к победе над фашизмом, который весь мир отмечает 8 мая. Ведь в этот день в 1945 году закончилась война,

– заметил Асланян.

Если представить, что у кого-то из российских военных еще есть представление о том, что такое честь, то момент прохождения маршем перед главнокомандующим, который просто сидит, – заберет у тебя ее остатки. Такой парад максимально карикатурный и его проводят, потому что это одно из развлечений Путина. Там ему показывают танки, самолеты, машины, каждый раз придумывают какие-то новые традиции.

Также можно было увидеть, как крестится глава вражеского минобороны Сергей Шойгу, хотя, как известно, он не рожден в православии, а происходил из языческих кругов с буддистским уклоном.

В далекие времена, допуск на Красную площадь не запрещали, это был праздник для всех людей. Но сегодня парад победы – закрытое событие, куда требуется приглашение,

– добавил Асланян.

Когда-то в Москве было еще два места, куда приезжали настоящие ветераны, они пели песни, искали своих собратьев. До недавнего времени их собиралось тысячи, потом сотни, а теперь эти места огородили силовики и никого туда не пускали. Выяснилось, что это также закрытое событие.

Еще одним характерным признаком парада всегда было представление техники СССР. Ее показывали военным атташе, которые прибыли из других стран. Но сейчас нечего показывать. Танки, которые разрабатывала Россия и которыми хвасталась, на вооружение в войска так и не попали.

"На самом деле над этим днем уже давно нависает истина о покаянии, молитве и попытке государства вымолить прощение у народа, которым Иосиф Сталин когда-то расплатился за победу в своей войне", – подытожил Сергей Асланян.

Как Россия праздновала 9 мая