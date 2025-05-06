В пятницу, 9 мая, в военном параде на Красной площади в Москве примут участие военнослужащие 13 стран. Кроме того, мероприятие посетят по меньшей мере 29 мировых лидеров.

Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Кто приедет в Москву

По словам Ушакова, ожидается участие военнослужащих Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Отвечая на вопрос о солдатах КНДР, представитель Кремля отметил, что уже назвал всех участников.

Кроме того, Россию посетят 29 иностранных лидеров – из Бразилии, Китая, Палестины, Египта, Венесуэлы. Делегациями "на высоком уровне" будут представлены Индия, Никарагуа и ЮАР, а КНДР – на уровне посла.

Ранее 24 Канал публиковал список тех, кого пригласил Владимир Путин.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует иностранцам посещать Москву из-за вопросов безопасности. "Мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и тому подобное. А потом обвинять нас", – сказал украинский президент.