Уже второй год подряд у россиян никак не получается продемонстрировать величие и могущество своего режима. Кроме того, что им приходится отменять праздничные мероприятия в ряде приграничных регионов из-за опасений "хлопка", так еще и техники не хватает для хвастовства.

Поэтому в который раз представлять российское “величие” выпадает трухлявому и одинокому Т-34. Следует признать, что этому старинному танку таки удалось привлечь к себе много внимания, правда, не в том контексте, как того хотели оккупанты.

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Вместо славы позор

Известно, что для Путина 9 мая – лишний повод "поиграть мышцами" перед "недружественным Западом". Для этого много лет подряд на парад в Москву свозили много различной техники, в частности современной. Однако войны в Украине все изменила.

Теперь второй год подряд Кремль выпускает на торжественное шествие по Красной площади одинокий Т-34. Другое же вражеское оружие или ликвидировано точными ударами защитников, или задействовано в боевых действиях.

Для того чтобы проводить парады с прежней помпезностью, Путину не хватает ресурсов, заметили в Newsweek.

OSINT-аналитик Оливер Александер обратил внимание на отсутствие на празднике ведущего и самого мощного танка российской армии Т-14 "Армата". Исследователь иронично отметил, что этот танк слишком дорогой не только для использования оккупантами в войне в Украине, но и для "истощения парадом победы".

Руководитель Московского бюро Financial Times Макс Седдон тоже не упустил возможности посмеяться.

Этот Т-34, легендарный советский танк времен Второй мировой войны, был единственным российским танком, представленным сегодня на параде Победы на Красной площади. Все остальные, видимо, где-то заняты!,

– говорится в сообщении журналиста.

Проукраинский обозреватель ((((Tendar)) попытался "вступиться" за "несчастный" Т-34, отметив, что он по крайней мере работает.

"Ничто не говорит о второй армии в мире больше, чем одинокий танк на параде ко Дню победы второй год подряд, – написал другой пользователь "Х".

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