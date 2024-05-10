Разведка Британии рассказала, как война повлияла на нынешний парад в Москве к 9 мая

Разведка Британии рассказала о влиянии войны и потери армии оккупантов на нынешний парад к 9 мая в Москве. Аналитики отмечают, что россияне значительно уменьшили масштаб, особенно если сравнивать со временами до полномасштабного вторжения.

Например, на мероприятии количество авиации было ограничено, а также оккупанты выкатили только единственный Т-34. Кроме этого, россияне решили отменить парады в большем количестве городов, чем это было еще год назад.

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Празднование оккупантов

Разведка Великобритании пишет, что в России в честь так называемого "дня победы" были отменены мероприятия в 24 городах. Прежде всего это коснулось тех населенных пунктов, которые граничат с Украиной. Вероятной причиной этого западные разведчики называют плохую безопасность. В то же время в 2023 году торжества отменили в 21 городе.

Хотя пролет самолетов над Москвой восстановили, и в нем приняли участие девять истребителей СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25, парад уменьшили в масштабах: во время него представили меньше современной военной техники по сравнению с довоенными парадами,

– пишет Минобороны Великобритании.

Из 30 подразделений на параде более двух третей были представлены военными академиями, молодежными и ветеранскими организациями. Кроме того, присутствовали подразделения внутренней безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спецслужб, всего в параде приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. В прошлом году их было меньше – 8 тысяч, однако это количество не дотягивает до уровня парада в 2022 году, когда в нем приняли участие 11 тысяч военнослужащих

Кроме этого, несмотря на то, что на российском параде показали 61 военное транспортное средство, там почти не было тяжелой бронетехники или гусеничной военной техники. Единственный танк на параде – церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад. В 2020 году россияне вытащили на парад 20 единиц тяжелой техники.

Что было на параде в России