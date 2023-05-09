Хотел бы улыбаться: как украинская ПВО испортила настроение Путина на 9 мая

Россия не добилась желаемых успехов на фронте до 9 мая. Даже ракетные обстрелы эффективно отражают наши силы противовоздушной обороны. Все неудачи России удручают Владимира Путина.

Парад 9 мая в Москве получился довольно траурным. Иностранные лидеры были подавлены грядущими репутационными потерями из-за приезда в Москву, а российский диктатор беспокоился о неудачах российской армии. Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог.

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Испорченное настроение диктатора

На парад к 9 мая в Москву в последний момент решили приехать лидеры 7 стран Центральной Азии. Речь идет о президентах Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьере Армении.

Очевидно, что этот приезд стал для них неприятным событием. Возможно, из-за осознания будущих репутационных последствий пребывания рядом с военным преступником в розыске.

Публично многие из них не поддержали российскую агрессию. А вообще геополитическую дипломатическую "отмазку" найти – это не проблема. Во-первых, все отметили, что приехали с рабочими визитами, то есть протокольно они уже себя отмазали. Во-вторых, они могут сказать, что ехали не к Путину, а на празднование победы, которую ковали все наши народы,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Впрочем, унылыми были не только иностранные лидеры. Невеселым был и сам русский диктатор. Причиной этого, вероятно, была неудачный массированный обстрел в ночь на 9 мая и безупречная работа системы ПВО Украины.

"Путину настроение сегодня испортила наша противовоздушная оборона, которая блестяще, как и за ночь до того, отразила ракетную атаку. Конечно, ему хотелось 9 мая стоять улыбающимся, зная, что в условную Верховную Раду прилетел какой-то "Кинжал", но нет. И это еще раз говорит, что система ПВО, которую нам снабжают постоянно, все лучше и качественнее работают в Украине", – подчеркнул политтехнолог.

Кроме того, это большой удар по престижу российского оборонпрома, заявляющий об "аналоговнетном" оружии, в том числе и гиперзвуковой ракете. "Кинжал", которые вроде бы никто не сможет сбить. На практике все, как оказалось, совсем по-другому.

Массированная ракетная атака ночью 9 мая: что известно

Российские захватчики выпустили по Украине 25 крылатых ракет, 23 из которых удалось сбить нашу противовоздушную оборону. Позже стало известно, что одну из крылатых ракет над Киевом сбил нацгвардеец из ПЗРК "Игла".

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, что Украина не может сбивать сразу все ракеты, которые выпускают русские оккупанты. Все потому, что линия фронта слишком велика, чтобы Украина смогла покрыть всю ее территорию системами ПВО. Кроме того, силы ПВО нужно постоянно перемещать, чтобы враг не узнал их расположение.

Для того чтобы усовершенствовать существующую систему противовоздушной обороны Украине необходимы истребители F-16. Самолеты этой модели могут оперативно взлетать на угрожающее направление и уничтожать воздушные цели.