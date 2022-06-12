Диктатор из Северной Кореи приветствовал российского коллегу с Днем России. В посланной в Кремль телеграмме Ким Чен Ын отметил, что ценит дружбу с Путиным.

Кроме этого, сообщает Корейское центральное информационное агентство, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку президенту страны-агрессорки.

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Ким Чен Ын о дружбе с Россией

Поскольку внешняя политика России все больше приближается к изолированной Северной Корее, лидеры обоих государств имеют немало общих тем для обсуждений. Одной из них есть укрепление корейско-российских отношений. Так, в телеграмме к Путину Ким Чен Ын отметил, что дорожит отношениями КНДР и России.

"Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 года во Владивостоке, и в дальнейшем будут динамично укрепляться и развиваться во всех сферах", - подчеркнул он.

Из-за желания усилить сотрудничество северокорейский диктатор решил закрыть глаза на все, что делает Россия и поддержать агрессорку в уничтожении украинского народа.

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", – говорится в сообщении Ким Чен Ина.

Также Северокорейский диктатор пожелал русскому диктатору крепкого здоровья, а "дружественному русскому народу" – процветание. Учитывая отчеты о неудовлетворительном состоянии Путина и многочисленные санкции против России , как одно, так и второе пожелания в цивилизованном мире выглядят, по меньшей мере, иронически.

Венгрия – союзник России

, что в войне России против Украины все цивилизованные государства поддерживают нашу страну. На стороне России стоят только ее сателлиты . Также агрессорцы удалось переманить бедные африканские страны – ни одна из них не поддерживает Украину. К счастью, все ведущие государства мира, кроме Китая, поддерживают правду и свободу.

Венгрия изначально была и является союзником России. Еще до начала войны правительство стран решило выставить войска вдоль границы с Украиной. Официальная цель звучала как защита от неконтролируемого наплыва беженцев и против попыток пересечь границу вооруженным формированием. На самом деле, утверждают эксперты, была и другая цель. В случае успешного наступления русских войск армия Венгрии должна была захватить наше Закарпатье.

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