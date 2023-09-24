Украинцы, попавшие в российский плен, находятся в очень плохих условиях. Представители Красного Креста вместо того, чтобы следить за соблюдением прав военнопленных, издеваются над ними.

Речь именно о российских представителях организации. Об этом в интервью журналисту Юрию Бутусову рассказал освобожденный из российского плена сержант ВСУ, парамедик Орест Грицюк, сообщает 24 Канал.

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Российские представители Красного Креста издевались над украинскими военнопленными

Грицюк рассказал, что запрос от Международного Красного Креста о том, что он находится в плену, пришел только через неделю после того, как его обменяли.

Кстати, Международный Красный Крест, пошли в з*дницу, ур*ды страшные. Они приезжали, их российские представители, мы шагали, пели песни – они снимали все это на видео, хохотали, по плечу нас хлопали и обзывали всякими нехорошими словами – это представители Международного Красного Креста из России,

– отметил парамедик.

Он добавил, что украинские представители Красного Креста могли бы приехать и посмотреть условия, в которых живут пленные.

По информации с сайта ОО Военные медики Украины , Орест Грицюк попал в плен в начале августа 2022 года. Парамедика освободили 26 апреля 2023 года в рамках обмена пленными.

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Российский Красный Крест собирал снаряжение оккупантам

В октябре 2022 года Красный Крест начал сбор средств на поддержку семей российских военнослужащих, а также мобилизованных. Их планировали обеспечить как гуманитарной, так и психологической помощью. Такие действия – яркая поддержка войны против Украины. Ведь организация помогает тем, кто содействует убийствам мирного населения на территории нашего государства.

Более того, в рамках акции MyVmeste помогают уже непосредственно российским солдатам. Организация способствует доставке захватчикам еды и снаряжения. Все это, уже традиционно для России, сопровождается милыми детскими письмами, окопными свечами. Красный Крест, так сказать, беспокоится о тепле и уюте убийц на фронте.

Под патронатом гуманитарной организации детей также привлекают к сборке беспилотников, которые могут корректировать огонь российской артиллерии. Кроме того, российский КХ отрицает сбор военного снаряжения или оборудования двойного назначения.