Портрет путина в каждой камере, заставляли петь гимн россии, - "Тайра" об издевательствах в плену
Источник:"Радио Свобода"
Парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" с середины марта по 17 июня была в российском плену. После освобождения "Тайра" рассказала об издевательствах в российском плену.
Состояние женщин в русском плену было чрезвычайно тяжелым.
"Тайра" рассказала, что российские военные забрали ее, когда она пыталась вывезти людей из Мариуполя в Запорожье. Через три дня после задержания парамедик оказалась в оккупированном Донецке.
Кстати "Тайра", освобожденная из русского плена, крестилась в храме ВЦУ
"Тайра" подтвердила, что ее пытали, однако отказалась конкретизировать. "Это было очень страшно. И очень тяжело", – сказала она.
По ее словам, в плену россияне заставляли украинцев петь гимн россии минимум трижды в день, а иногда даже и двадцать раз.
Портрет Путина висел в каждой камере. Они проверяют: если гимн не изучен – бьют. Я после контузии тот гимн не смогла изучить, поэтому меня избили,
– отметила Юлия Паевская.
"Тайра" рассказала, что состояние женщин в российском плену было очень тяжелым.
В камере, которая была 3х6 метров, как рассказала парамедик, одновременно было 22 женщины. В таких условиях женщины находились более 1 – 2 месяцев.
"Они не имели никакой информации о семье, о своих детях, и они сходили с ума от этого. Это были либо военные, либо из Национальной гвардии повара, делопроизводители – те, которые не имеют отношения непосредственно к оружию. Это правда. Некоторые из них пришел на фильтрацию. Также медики страдают очень", – резюмировала "Тайра".
Что известно об освобождении "Тайры"
- Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 17 июня сообщил, что Украине удалось освободить из российского плена парамедика "Тайру".
- Парамедик отметила, что за время пребывания в плену она похудела и сейчас ее вес – 50 килограммов. Также Юлия подчеркнула, что ей больно за тех, кто до сих пор находится в плену российских оккупантов.
- "Тайра" рассказала, что, находясь в плену, чувствовала поддержку людей. Кроме того, она заявила, что чувствует себя гораздо лучше.
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