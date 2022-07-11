Портрет путина в каждой камере, заставляли петь гимн россии, - "Тайра" об издевательствах в плену

Парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" с середины марта по 17 июня была в российском плену. После освобождения "Тайра" рассказала об издевательствах в российском плену.

Состояние женщин в русском плену было чрезвычайно тяжелым.

"Тайра" рассказала, что российские военные забрали ее, когда она пыталась вывезти людей из Мариуполя в Запорожье. Через три дня после задержания парамедик оказалась в оккупированном Донецке.

Кстати "Тайра", освобожденная из русского плена, крестилась в храме ВЦУ

"Тайра" подтвердила, что ее пытали, однако отказалась конкретизировать. "Это было очень страшно. И очень тяжело", – сказала она.

По ее словам, в плену россияне заставляли украинцев петь гимн россии минимум трижды в день, а иногда даже и двадцать раз.

Портрет Путина висел в каждой камере. Они проверяют: если гимн не изучен – бьют. Я после контузии тот гимн не смогла изучить, поэтому меня избили,

– отметила Юлия Паевская.

"Тайра" рассказала, что состояние женщин в российском плену было очень тяжелым.

В камере, которая была 3х6 метров, как рассказала парамедик, одновременно было 22 женщины. В таких условиях женщины находились более 1 – 2 месяцев.

"Они не имели никакой информации о семье, о своих детях, и они сходили с ума от этого. Это были либо военные, либо из Национальной гвардии повара, делопроизводители – те, которые не имеют отношения непосредственно к оружию. Это правда. Некоторые из них пришел на фильтрацию. Также медики страдают очень", – резюмировала "Тайра".

Что известно об освобождении "Тайры"

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 17 июня сообщил, что Украине удалось освободить из российского плена парамедика "Тайру".

Парамедик отметила, что за время пребывания в плену она похудела и сейчас ее вес – 50 килограммов. Также Юлия подчеркнула, что ей больно за тех, кто до сих пор находится в плену российских оккупантов.

"Тайра" рассказала, что, находясь в плену, чувствовала поддержку людей. Кроме того, она заявила, что чувствует себя гораздо лучше.

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