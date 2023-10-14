"Подняла оторванную руку для шутки": парамедики ССО рассказали о юморе и о том, как видят победу

Война России против Украины продолжается. Наше государство защищают все подразделения, а также медики, которые в буквальном смысле спасают жизнь.

Медики 8-го полка Сил специальных операций Украины рассказали о работе на передовой. Они посмеялись над забавными случаями и поговорили о серьезных вещах.

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Как происходит эвакуация раненых

"Вышибала", санитарный инструктор медицинского пункта отряда, вспоминает, что полномасштабная война застала их в Авдеевке на ротации.

Единственное, что меня радовало, – что я в кругу профессионалов. Я знала, что мы будем работать и дальше,

– делится женщина.

Если есть раненый – они прибывают на точку эвакуации, обсуждают, сколько времени займет эвакуация раненого. Медик, который его передает, уже на месте, в это время оказывает помощь: по возможности останавливает критическое кровотечение и предоставляет внутривенный доступ. Отряд ССО более подробно осматривает раненого и везет его на стабилизационный пункт – там уже оказывают полноценную помощь.

"Вышибала" говорит, что порой в авто остается один человек. Тогда приходится решать, кто из раненых тяжелее. Она с одобрением отзывается о работе других медиков, ведь те умудряются установить внутривенный доступ в очень ограниченных условиях – например, если в авто, том же "Хаммере", тесно.

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Женщина в армии

Мне не в первый раз приходится ломать стереотипы в отношении женщины в армии. Это скорее потому, что люди тебя не знают, не видели тебя в работе, поэтому мне довольно трудно было перевестись в боевое подразделение. Никто не хочет работать с девушками, я понимаю почему: девушки бывают достаточно разные,

– признается она.

Начальник медицинского пункта отряда "Лифти" гордится ее работой. Говорит, что "Вышибала" очень хорошо разбирается в тактической медицине, умеет многое, что и продемонстрировала во время эвакуации раненых из-под Бахмута.



Медики ССО рассказали о своей работе на войне / Скриншот 24 Канала

Фирменный черный юмор

Девушка рассказала, что черный юмор присущ всем медикам, но в стрессовых ситуациях он просто льется. Однажды она везла раненого, которому казалось, что его рука еще отстреливается от танка. Между тем как концовка висела на сухожилии.

Я просто ее приподняла и говорю "Да вот же она". Он, кажется, сделал вид, что не понял. Потом мы с ним общались в больнице, где я его навещала, еще шутили, что он часы потерял с той руки,

– смеется девушка.

Другой забавный случай произошел с контуженным парнем: он терял сознание и "Вышибала" каждый раз с ним знакомилась. На четвертое знакомство парень сообщил, что женат и не надо к нему приставать.

Также военные очень дорожат купленной экипировкой и просят ее не разрезать. А некоторые подтягивают трусы вместе с брюками, если ранение паховое.

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Иногда на войне происходят и забавные случаи / Скриншот 24 Канала

Медики о предстоящей победе

Все думают, что день победы – самый счастливый день. Смотря для кого. Мне кажется, это будет день, когда ты выдохнешь, но вспомнишь все то, что потерял и сколько потерял,

– говорит девушка.

Она хотела бы посетить могилы тех, кого не смогла провести в последний путь, и уверена, что в первую очередь после победы следует вспомнить тех, кто отдал жизнь за нее.

Медики завершили разговор девизом ССО "Иду на вы!" Это лозунг князя Святослава Храброго, предупреждающий врагов о боевых действиях против них.