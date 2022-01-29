Паранойя по-кремлевски: для Путина дезинфицировали снег на кладбище, где он возлагал цветы

Президент России Путин возлагал цветы на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Очевидцы говорят, что до приезда главы Кремля на кладбище дезинфицировали снег.

Мероприятия на Пискаревском кладбище приурочили к годовщине снятия блокады Ленинграда. О тщательной дезинфекции рассказала, в частности, экскурсовод Маргарита Николаева.

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У Путина на этом кладбище похоронен брат

Именно на Пискаревское кладбище приходят блокадники и их родственники, ведь здесь массовые захоронения защитников Ленинграда во время Второй мировой войны. У самого Путина на этом кладбище похоронен брат.

На кладбище – непривычные "противоковидные" меры

Из-за пандемии на кладбище приняли необычные карантинные меры. Так людям пришлось ждать в течение длительного времени за ограждением, несмотря на сильный снегопад и мороз.

Также, по словам Николаевой, на крыше входного павильона находились снайперы. Новинкой похода Путина на кладбище в этом году стала дезинфекция снега.

Приблизительно за полчаса до визита Путина приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали.

– сказала экскурсовод.

На этом чудеса не закончились. Тех, кто нес венок и букет, которые возлагал Путин, привезли отдельной машиной. Никто, кроме президента России, больше к этим людям не подходил. Работники мемориала между собой обсуждали, что, вероятно, эти люди находились на карантине. На входе установили металлоискатели, а камеры заклеили.

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