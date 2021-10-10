В Париже арестовали пилота, который хотел на самолете протаранить Нотр-Дам
10 октября 2021 , 14:24Читати новину українською
Источник:News.in-24
Во Франции арестовали бывшего пилота. Мужчина, вероятно, хотел протаранить собор Парижской Богоматери на борту небольшого самолета.
О намерениях пилота повредить собор сообщил пограничной службе один из его родственников.
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В Париже задержали опасного пилота
Подозреваемый, бывший пилот авиакомпании Air Liberte и других, выражал намерение протаранить собор Парижской Богоматери,
– говорится в сообщении.
Сделать это он хотел на небольшом самолете Cessna.
Мужчину нашли и задержали, однако в его доме не обнаружили никаких доказательств серьезности его намерений. Сейчас экс-пилот находится под стражей. СМИ сообщают, что 50-летний задержанный имеет серьезные психические проблемы.
Пожар в Норт-Даме: коротко
- В апреле 2019 года в главной святыни Франции вспыхнул масштабный пожар. Ликвидировать возгорание спасателям удалось лишь на следующий день.
- Пламя разрушило верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора. Также сильно пострадали витражи.
- К счастью, часть ценностей все же удалось спасти. В частности, терновый венец Иисуса Христа.
- Французский лидер Эмануэль Макрон пообещал, что "власть восстановит Нотр-Дам". В сентябре 2021 года стало известно, что собор готов к реставрации, которая начнется зимой.