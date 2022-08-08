В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках

В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках коммунального предприятия "Киевтранспарксервис". Эти изменения показаны в приложении "Киев Цифровой".

Такая временная мера связана с судебным процессом по стоимости парковки, который продолжается. Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

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Бесплатные муниципальные парковки

Местные власти призвали водителей парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые никто не отменял.

В КГГА отметили, что перед тем, как восстановить плату за парковку, столичные власти сообщат горожанам заранее.

В столице заметили парковщиков-мошенников

Также на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. Власти заявили, что о таких случаях нужно сообщать полиции.

В КГГА пригрозили водителям из-за неправильно припаркованных авто

Городские власти столицы предупредили водителей, что неправильно припаркованные машины будут забирать на штрафплощадку.

Ранее сообщалось, что на льготную парковку в Киеве имеют право две категории граждан. Это ясно прописано в Правилах благоустройства столицы.

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