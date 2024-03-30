"Все остается возможным": парламент Франции не исключает отправку своих военных в Украину
Источник:"Мы - Украина"
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможности отправки своих военных в Украину. Сейчас его позиция остается неизменной.
Об этом заявила председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве во время брифинга в Одессе. Она подчеркнула, что "все остается возможным".
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Парламент Франции не исключает возможности отправки войск в Украину
Брон-Пиве объяснила, что Франция продолжает поддерживать Украину, поэтому все могу быть возможным. В то же время, она не стала каким-либо образом интерпретировать слова Макрона.
В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна,
– заявила Брон-Пиве.
Заявления Макрона по отправке войск НАТО в Украину
- 27 февраля 2024 года Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Вместе с тем, он добавил, что между странами-членами Альянса нет консенсуса относительно этого.
- Такие слова Макрона вызвали волну возмущения. Так, лидеры стран НАТО начали заявлять, что не будут отправлять своих солдат на войну в Украину. В частности, категорически высказывались в США, Германии и Великобритании. Канада также не поддержала идею, в то же время министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил благодарность за дебаты, инициированные Макроном.
- В начале марта в Польше сделали громкое заявление, мол, военные НАТО уже в Украине. В то же время в Польше не стали называть, о каких именно странах идет речь и какие задачи могут выполнять бойцы Альянса.
- После этих слов в Польше начал расти уровень поддержки идеи отправить войска НАТО в Украину. Если в прошлом году поляки совсем не поддерживали эту идею, то сейчас все больше граждан выступают за.
- Однако генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины. Он отметил, что страны-партнеры должны усиливать поддержку, а не отправлять своих военных.