"Все остается возможным": парламент Франции не исключает отправку своих военных в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможности отправки своих военных в Украину. Сейчас его позиция остается неизменной.

Об этом заявила председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве во время брифинга в Одессе. Она подчеркнула, что "все остается возможным".

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Парламент Франции не исключает возможности отправки войск в Украину

Брон-Пиве объяснила, что Франция продолжает поддерживать Украину, поэтому все могу быть возможным. В то же время, она не стала каким-либо образом интерпретировать слова Макрона.

В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна,

– заявила Брон-Пиве.

Заявления Макрона по отправке войск НАТО в Украину