В Черном море протаранили российский паром: он перевозил сжиженный газ

Идущий под флагом России паром "Славянин" 9 ноября получил пробоину во время курса по Черному морю. Инцидент произошел вблизи болгарского города Шабла.

По предварительной информации, это судно перевозило сжиженный газ. Пока неизвестно, почему паром избрал движение именно вблизи Болгарии.

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Российский паром протаранили у Болгарии

В Центре транспортных стратегий со ссылкой на информацию мониторингового сайта Vesselfinder отметили, что во время недавнего морского инцидента судно, перевозившее железнодорожные цистерны, наполненные сжиженным газом, получило повреждение после столкновения с другим судном New Raouf - под флагом Палау.



Паром "Славянин" столкнулся с другим судном в Черном море / Фото ЦТС

Несмотря на столкновение, New Raouf продолжил движение по запланированному курсу и уже находится у входа в Босфор на пути в Турцию. В то же время российский паром, участвовавший в столкновении, получил крен, а три балластных цистерны были затоплены.

В результате паром был вынужден вернуться в болгарский порт Варна для дальнейшего обзора и оценки.



"Славянин" перевозил сжиженный газ / Фото ЦТС

В центре подчеркнули, что паром "Славянин" обслуживает маршрут Варна-Кавказ около десяти лет, в основном занимаясь перевозкой железнодорожных цистерн.

Интересно, что платформа морской слежки Vesselfinder подняла вопрос о неожиданном присутствии российского парома у Шабли/Тюленово. Ведь обычный маршрут парома в порт Кавказ пролегает по прямой к востоку, тогда как было замечено, что российское судно двигалось несколько севернее. Почему он так двигался, в центре не смогли объяснить.

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