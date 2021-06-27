Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении: оппозиция протестует
Источник:Sputnik Армения
В Армении партия исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна победила на парламентских выборах. "Гражданский договор" набрал почти 54% голосов. Оппозиционные силы результатов голосования не признают.
Официальные результаты выборов обнародовала армянская ЦИК. Ближайший к партии Пашиняна результат показал блок "Армения" – 21,09%. Эту политсилу возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян.
Как это было Рекордное количество соперников: в Армении проходят внеочередные выборы в парламент
Несколько политсил требуют признать выборы недействительными
В Центризбиркоме отметили, в избирательных списках были более 2 миллионов 591 тысяча человек, еще более 1 200 – в дополнительных списках.
Несколько политсил – "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Айастан" требуют признать результаты выборов недействительными. В качестве аргументов они говорят о многочисленных нарушениях в предвыборное время.
В блоке "Армения" говорят о давлении на людей, их поддержавших
Отметим, что ранее в блоке "Армения" заявили, что власть угрозами заставляет глав городов и сел, которые поддержали их на выборах, добровольно уйти в отставку. В политсиле привели пример руководителя населенного пункта Одзун Арсена Титаняна. От него требовали отставки, а когда глава города не согласился, то его избили прямо в здании областной администрации.
Ранее В Армении на избирательном участке произошла стрельбаОбратите внимание! Именно против победителя выборов Никола Пашиняна активно протестовали в Армении. Премьера обвиняли в "сливе" в пользу Азербайджана в Нагорном Карабахе. Оппозиция требовала от главы правительства отставки. В конце апреля Пашинян сообщил, что уходит, однако обязанности будет исполнять до следующих парламентских выборов.