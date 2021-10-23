Партия-победитель на выборах в Германии выступила за скорый запуск "Северного потока-2"

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии высказался за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Такая позиция противоречит отношению к российскому проекту возможных партнеров по коалиции – партии "Зеленых".

"Северный поток-2" поможет Германии перейти к климатической нейтральности, – Норберт Вальтер-Борьянс.

Выбрать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе, достаточно сложно. Об этом заявил Норберт Вальтер-Борьянс.

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По словам политика, независимость "обеспечивается не разрывом связей с другими, а наличием как можно большего количества связей с как можно большим количеством партнеров". Так он прокомментировал нежелание "Зеленых" быстро давать одобрение на запуск "Северного потока-2".

При этом Вальтер-Борьянс отметил, что Германия привержена к соблюдению основных стандартов, а также участвует в европейских экономических санкциях.

Однако в этом случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход к климатической нейтральности. Вместе с тем, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии,

– подчеркнул сопредседатель СДПГ.

По его словам, текущий рост цен на газ и топливо имеет 3 разные причины. Налог на выбросы углерода имеет наименьшую долю, а эффект наверстывание после пандемии вносит весомый вклад. В то же время Вальтер-Борьянс признал, что "прямо сейчас российская политика поставок приводит к росту затрат на энергию".

Что говорят в партии "Зеленых"

Недавно сопредседатель партии Анналена Бербок обвинила Россию в "шантаже" в связи с высокими ценами на энергоносители по всей Европе. По ее словам, так Москва пытается использовать Германию для запуска "Северного потока-2".

Последние новости о "Северном потоке-2"

17 октября в России заявили, что "Северный поток-2" готов к запуску.

18 октября "Газпром" заверили, что завершил заполнять газом первую нитку газопровода.

Впрочем, уже 19 октября США пообещали наказать "Газпром", потому что тот нарушил наложенные на него санкции.