Российское партизанское движение взяло на себя ответственность за пожар в здании ФСБ в Ростове

Российские партизаны, называющие себя группировкой Черный мост, взяли на себя ответственность за пожар в здании пограничной службы ФСБ России в Ростове-на-Дону.

Пожар в здании российского ФСБ произошло 16 марта. К слову, официальной причиной российские власти, конечно же, назвали "короткое замыкание".

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В группировке отметили, что инициатор взрыва анонсировал диверсию еще 14 марта с помощью закодированного сообщения: "Павловский Посад. ФСБ. Привет от Эскобара".

Инициатор сознательно изменил город, чтобы "запутать следы", а себя Черный мост назвал "соавтором" инцидента, случившегося уже через 2 дня.

Как объяснили партизаны причины "инцидента"

Представители движения заявили, что пожар произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, которое заложили в емкость с горючим. Там добавили, что ФСБ в России – это "оплот лицемерия, насилия и несправедливости, сотрудники которого фабрикуют уголовные дела против неугодных, отжимают бизнес у предпринимателей, устраивают диверсии против мирных жителей, пытают оппозиционеров".

Украинские партизаны похвалили коллег

Представители украинского партизанского движения "Атеш" публично выразили похвалу своим "коллегам".

"Черный мост, красавцы", – лаконично написали в "Атеше".

В России полная дестабилизация