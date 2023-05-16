"Разрушим российскую армию изнутри": агенты "Атеш" наведались в Дзержинский военкомат

Мощное сопротивление агрессору продолжает оказывать партизанское движение "Атеш". На этот раз его агенты посетили военкомат в России.

Агенты "Атеш" посетили Дзержинский военкомат. Затем показали кадры с места событий.

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Партизаны наведались в российский военкомат

В "Атеш" заметили, что география деятельности их движения широка как никогда. Работают ведь не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в глубине России.

Участники движения отмечают, что особый интерес становления центральные регионы страны-террориста. Так что многие операции планируются, а еще больше проводятся. Однако, пока больше рассказать не могут, всему свое время.

"Атеш" разрушит российскую армию изнутри,

– подчеркнули представители движения.

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Агенты "Атеш" посетили Дзержинский военкомат / Фото "Атеш"

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