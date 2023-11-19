Готовят диверсию: "Атеш" устроил вылазку на базу спецполка России в Москве

19 ноября 2023, 15:40
Читати новину українською

Источник:

"Атеш"

Агенты партизанского движения "Атеш" устроили вылазку на базу специального моторизированного полка россиян в Москве. "Атешу" удалось получить важную информацию.

Партизаны заявляют, что обнаружили слабые места вокруг территории 107 специального моторизованного полка в Москве. В частности, агенты "Атеш" успешно разведали слепые зоны видеокамер.

Смотрите также "Атеш" проник в часть Росгвардии в Евпатории: что там обнаружили партизаны

Какую информацию собрал "Ашет"

Также "Атеш" получил информацию о размещении штаба и складов, времени смены очередной смены на КПП и маршрутах патрулирования стражи 107 специального моторизованного полка внутренних войск.

Агенты "Атеш" провели разведку: смотрите видео

Как агенты "Атеш" проводили разведку: смотрите видео

Военная часть находится по адресу: пр. Свободный, 2.

Координаты местоположения полка

В "Атеше" предупредили российских оккупантов, что ни за что не остановятся и будут дальше собирать информацию и готовиться к проведению диверсий.

Что известно о деятельности "Атеш"

  • "Атеш" – это военное движение украинцев и крымских татар против российских оккупационных войск. "Атеш" ведет свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины, а также в России.
  • Недавно агенты "Атеш" нашли и поделились координатами складов оккупантов в поселке Октябрьское. Там россияне хранят горюче-смазочные материалы.
  • Также агенты украинского подполья нашли и показали военную технику оккупантов на базе города Мангуш Донецкой области.
  • Партизаны движения "Атеш" смогли проникнуть на территорию вражеской воинской части в Феодосии. Им удалось зафиксировать места размещения техники россиян.
  • Ранее агенты военного движения смогли проникнуть на новый ракетный завод в Москве. На предприятии россияне планируют производить ракеты, а также уже запустили производство ударных беспилотников.

Автор: Михайло Гема