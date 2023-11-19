Готовят диверсию: "Атеш" устроил вылазку на базу спецполка России в Москве

Агенты партизанского движения "Атеш" устроили вылазку на базу специального моторизированного полка россиян в Москве. "Атешу" удалось получить важную информацию.

Партизаны заявляют, что обнаружили слабые места вокруг территории 107 специального моторизованного полка в Москве. В частности, агенты "Атеш" успешно разведали слепые зоны видеокамер.

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Какую информацию собрал "Ашет"

Также "Атеш" получил информацию о размещении штаба и складов, времени смены очередной смены на КПП и маршрутах патрулирования стражи 107 специального моторизованного полка внутренних войск.

Агенты "Атеш" провели разведку: смотрите видео

Как агенты "Атеш" проводили разведку: смотрите видео

Военная часть находится по адресу: пр. Свободный, 2.

Координаты местоположения полка

В "Атеше" предупредили российских оккупантов, что ни за что не остановятся и будут дальше собирать информацию и готовиться к проведению диверсий.

Что известно о деятельности "Атеш"