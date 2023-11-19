Готовят диверсию: "Атеш" устроил вылазку на базу спецполка России в Москве
Источник:"Атеш"
Агенты партизанского движения "Атеш" устроили вылазку на базу специального моторизированного полка россиян в Москве. "Атешу" удалось получить важную информацию.
Партизаны заявляют, что обнаружили слабые места вокруг территории 107 специального моторизованного полка в Москве. В частности, агенты "Атеш" успешно разведали слепые зоны видеокамер.
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Какую информацию собрал "Ашет"
Также "Атеш" получил информацию о размещении штаба и складов, времени смены очередной смены на КПП и маршрутах патрулирования стражи 107 специального моторизованного полка внутренних войск.
Агенты "Атеш" провели разведку: смотрите видео
Как агенты "Атеш" проводили разведку: смотрите видео
Военная часть находится по адресу: пр. Свободный, 2.
Координаты местоположения полка
В "Атеше" предупредили российских оккупантов, что ни за что не остановятся и будут дальше собирать информацию и готовиться к проведению диверсий.
Что известно о деятельности "Атеш"
- "Атеш" – это военное движение украинцев и крымских татар против российских оккупационных войск. "Атеш" ведет свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины, а также в России.
- Недавно агенты "Атеш" нашли и поделились координатами складов оккупантов в поселке Октябрьское. Там россияне хранят горюче-смазочные материалы.
- Также агенты украинского подполья нашли и показали военную технику оккупантов на базе города Мангуш Донецкой области.
- Партизаны движения "Атеш" смогли проникнуть на территорию вражеской воинской части в Феодосии. Им удалось зафиксировать места размещения техники россиян.
- Ранее агенты военного движения смогли проникнуть на новый ракетный завод в Москве. На предприятии россияне планируют производить ракеты, а также уже запустили производство ударных беспилотников.