В ожидании "хлопка": партизаны проникли на российский аэродром с истребителями

Военное движение украинцев и крымских татар "Аташ" проникло на военный аэродром россиян в Нижнем Новгороде. Агент "Атеш" получил ценную информацию.

Агент "Атеш" провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол". Партизанское движение провело разведку точного количества российских самолетов и узнало, какие их типы находятся на аэродроме.

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Агент "Атеш" провел разведку на аэродроме в Нижнем Новгороде

"Атеш" сообщил координаты аэродрома: 56.323425, 43.8075062.

Информаторы движения сообщают, что на аэродроме размещены боевые истребители, которые были передислоцированы подальше от границы Украины для их сохранения, а также проходящие ремонт.

Перемещение подальше от украинских границ не спасет российские самолеты,

– предупреждают россиян в "Атеше".

Агент "Атеш" провел разведку на российском аэродроме в Нижнем Новгороде / Фото "Атеш"

Что известно об авиационном заводе "Сокол"