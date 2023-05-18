Не готовы терпеть окупантов: в Мелитополе появилась партизанская группа "Август"

Украинцы продолжают движение сопротивления на временно оккупированных территориях нашей страны. Так, партизанская организация "Август" предупредила захватчиков в Мелитополе по поводу "их изгнания с территории города".

По их словам, это произойдет уже в ближайшее время. Кроме того, в группе отметили, что "в августе все начнется по-настоящему".

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В Мелитополе работает партизанское движение "Август"

Партизанская организация "Август" 18 мая распространила по всему Мелитополю упреждающие плакаты для российских солдат. В них они отметили, что не готовы принять российские власти, поэтому они будут делать все, чтобы как можно быстрее освободить город из оккупации.

Группа "Август" направила предупреждение оккупантам в Мелитополе / Фото "Августа"

Мелитопольцам надоело жить под русским игом, и мы готовы бороться за свою свободу!

– отметили в "Августе".

В группе также подчеркнули, что близится время значительных сдвигов для оккупированного региона. Они сказали, что украинцы "готовятся к изгнанию россиян из страны".

Что известно об организации "Август"

Телеграм-канал под названием "Август" создали еще 25 марта. Тогда партизаны опубликовали сообщение, в котором подробнее рассказали о своей деятельности.

Их символом является цифра "08", намекающая как на месяц, когда, вероятно, деоккупируют город, так и название самой организации. По словам членов движения, поначалу они работали все автономно, но впоследствии объединились в единую группу.

"Август – украинское название образовано от слова "серп": орудие, которым еще в древности жали зерновые, и означает месяц серпа, жатвы", – объяснили партизаны.

Напоследок в "Августе" отметили, что их главной целью являются россияне и их объекты, а также коллаборанты, предавшие свою родину. Партизаны заявили, что они будут убивать преступников, а также будут делать все, чтобы ни один захватчик не чувствовал себя в безопасности.

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