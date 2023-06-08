"Жги российское": движение "Желтая лента" запускает акцию на оккупированных территориях
Источник:"Желтая лента"
Украинские партизаны продолжают оказывать мощное сопротивление российским захватчикам на оккупированных территориях нашей страны. Так, представители движения "Желтая лента" сообщили о начале новой акции под названием "Жги российское".
Украинцы призывают сжигать российские флаги и символы, повесившие захватчики в оккупированных населенных пунктах. Партизаны подчеркнули, что эта акция не будет иметь конечный срок.
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В "Желтой ленте" призвать уничтожать символы россиян
Партизаны подчеркнули, что эту акцию планируют посвятить так называемому дню России, который захватчики отмечают 12 июня.
Партизаны призывают курить российские символы на оккупированных территориях / Видео из телеграм-канала "Желтая лента"
Жителей временно оккупированных территорий призвали:
- срывать и собирать русскую символику;
- сжигать российские триколоры;
- сжигать российские газеты и другую пропагандистскую продукцию;
- сжигать колорадские ленты.
Несмотря на это, в "Желтой ленте" подчеркнули, что в первую очередь люди должны заботиться о собственной безопасности, поэтому делать эти действия нужно с особой осторожностью.
Украинские партизаны работают на оккупированных территориях
- Партизаны движения "Атеш" 8 июня обратились к коллаборантам на оккупированных территориях. Украинцы посоветовали обеспечивать движение сопротивления информации, а также саботировать приказы оккупантов.
- Кроме этого, "Атеш" нашел русскую установку противовоздушной обороны в Крыму Так, активисты опубликовали в сети координаты этой системы.
- Ранее участники движения "Желтая лента" призвали жителей оккупированных территорий присоединиться к мощной акции "Наступает время деоккупации". Цель акции заключалась в превращении российских "зеток" в песочные часы.