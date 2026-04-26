Прикрываются гражданскими: оккупанты в Крыму спрятали РЛС "Подлет" за детским лагерем
Агенты "Атеш" провели успешную разведывательную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Оккупанты там разместили радар рядом с детским лагерем в Севастополе.
Партизаны зафиксировали возле лагеря радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет". Об этом сообщили в "Атеш".
Как "Атеш" проводили разведку в Севастополе?
Оккупанты в Крыму разместили военную технику очень близко от детского оздоровительного лагеря "Алькадар". Вероятно, радар враг использует для защиты аэропорта "Бельбек".
Зона размещения радара и детского лагеря / Карта "Атеш"
Такая система помогает российским военным выявлять низколетящие цели и сообщать своим силам ПВО о ракетах и БпЛА.
Размещение станции рядом с детским лагерем является сознательной тактикой использования детей как живого щита,
– отметили в "Атеш".
Партизаны отметили, что размещение военного радара возле детского лагеря является прямым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
Российские оккупанты в очередной раз подвергают гражданское население опасности, с целью защиты собственной военной инфраструктуры.
Что еще известно об операции "Атеш"?
В Воронежской области России партизаны устроили диверсию, которая повредила подстанцию, которая обеспечивала энергоснабжение военных объектов. Инцидент затруднил поставки боеприпасов и техники подразделениям, которые действуют на Харьковском направлении.
Партизаны сообщили о серьезных проблемах в российской армии с поставками боеприпасов, что влияет на способность вести боевые действия. Российская армия сталкивается со сбоем связи из-за устаревших средств, которые легко глушатся.
Агенты "Атеш" уничтожили телекоммуникационный шкаф ключевой башни связи в селе Горный Щит Свердловской области, обеспечивавшую управление и обмен данными для Центрального военного округа.