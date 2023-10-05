Партизаны проникли в оборонительные траншеи в Феодосии: их готовили для обороны Крыма

Рано или поздно украинские военные зайдут в Крым, что заставляет окупантов тревожиться и уже строить укрепления. Агенты движения "Атеш" побывали в секретной оборонительной траншее, которую приготовили захватчики.

Ранее "Атеш" уже сообщал, что Кремль готовит оборонительные линии у Феодосии, а также опрокидывает ПВО в Симферополь. Движение сопротивления добавило, что они сделают все возможное для удачного прорыва позиций россиян Силами обороны Украины

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Россияне беспокоятся

Агенты партизанского движения "Атеш" успешно проникли на фортификационные сооружения россиян, которые расположены недалеко от поселка Приморское, возле Феодосии. Там оккупанты уже готовятся к операции Оружейный Сил по освобождению Крыма, поэтому активно копают окопы и размещают на полуострове так называемые "зубы дракона".

Партизанам удалось выявить и задокументировать скрытые позиции и огневые точки россиян, которые те собирались использовать во время обороны полуострова. В "Атеше" добавили, что сейчас проводится работа по тщательному анализу и выявлению уязвимых мест в оборонных механизмах захватчиков.

"Атеш" побывал в российских укреплениях: смотрите видео

Работа партизан продолжается