Движения сопротивления в России в действии: у Красноярска партизаны остановили поезда с техникой

Россияне продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с логистикой. Так, ночью 4 января партизаны остановили курсирование поездов. Произошло это возле Красноярска.

Активность сопротивления в России зафиксировала военная разведка Украины. Стало известно, что этой ночью партизанам удалось еще раз остановить как гражданские поезда, так и военные эшелоны. Случилось это на участке Транссибирской железной дороги вблизи Красноярска.

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Таких случаев стало больше

Как отмечают в Главном управлении разведки, только за первые несколько дней нового года таких случаев уже шесть. Речь идет об уничтожении блоков сигнализации, централизации и блокировке на железной дороге в разных регионах страны-агрессора.

Все это становится причиной нарушения графика движения эшелонов с военной техникой. Что негативно влияет на материальное обеспечение российских военных на фронте.

Партизаны задерживают движение поездов в России: смотрите видео

Интересно, что в прошлом году таких случаев было зафиксировано около 40. Тогда партизаны уничтожали железнодорожные трансформаторы и локомотивы. А вот активизацию такого движения наблюдали сразу же после того, как Путин в сентябре объявил о так называемой "частичной" мобилизации.

Какая ситуация с мобилизацией