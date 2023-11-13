В Украине нет партизан: полковник запаса рассказал, как действует сопротивление на оккупированных территориях

В Мелитополе случился мощный "хлопок" в результате которого был ликвидирован штаб российских военных. По сообщению ГУР МО, это была работа украинских партизан.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, под чем командованием действуют сегодня партизаны в тылу врага.

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Введены в российские войска

Украинское партизанское движение создалось и действовало в 2014 – 2015 годах. В частности, в Донбассе организовывались партизанские отряды.

Я в свое время руководил этим партизанским движением и отлично знаю, как все разворачивалось. Однако с середины 2016 года, после образования Сил специальных операций ВСУ (этот род сил был основан в январе 2016 года – 24 Канал), Центр управления партизанским движением перешел в ССО. Поэтому сейчас в Украине партизан как таковых уже нет,

– объяснил военный эксперт.

Теперь партизаны являются сотрудниками Вооруженных Сил Украины, и они подчиняются либо ССО, либо ГУР.

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Сегодня, по словам полковника запаса ВСУ, они внедрены в российские войска. В прошлом году россияне начали "грести" всех в свои вооруженные силы, и забрали и наших партизан. Некоторые из них уже выросли до старшего офицерского состава. Поэтому для украинских сил не проблема вычислить и выполнить боевое задание – навести ракеты или ликвидировать какую-то группу.

"Россияне "светятся" как новогодние елки, и на каждом углу их ждет опасность, поэтому иногда они на это обращают внимание. Но такое знание уходит вместе с отминусованым российским командным составом. А новый состав повторяет те же ошибки, что и предшественники. А потому ССО и ГУР еще хватит работы", – подчеркнул Роман Свитан.

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