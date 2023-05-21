Партизаны сожгли российский флаг на пляже в Мариуполе: феерическое видео

Люди во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области продолжают подтверждать, что их город – это Украина. Собственно, появилось видео с пляжа в этом населенном пункте, где видно, как горит российский триколор.

В воскресенье, 21 мая, советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как партизаны сожгли российский флаг. Он также назвал бело-сине-красный триколор тряпкой.

Смотрите также Россия "уничтожила" 16 армий НАТО, но есть нюанс: с чем можно сравнить 200 тысяч потерь врага

"В поддержку защитников"

Стоит сказать, что у оккупантов все чаще цветет "хлопок" в последнее время в Мариуполе. А тут еще это сожжение их "государственного символа" на одном из пляжей города. Очевидно, российским захватчикам следует серьезно задуматься о том, чтобы наконец сделать "жест доброй воли" – то есть убраться из города.

"Мариупольское Сопротивление" в поддержку наших защитников сожгло на пляже Мариуполя один из украденных флагов – заранее демонтированную трехцветную тряпку. Е – Е*аш рус*ю,

– написал Андрющенко.

Как украинские партизаны в Мариуполе триколор жгли: смотрите видео

Проблемы России в Мариуполе