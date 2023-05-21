Партизаны сожгли российский флаг на пляже в Мариуполе: феерическое видео
Источник:"Андрющенко Time"
Люди во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области продолжают подтверждать, что их город – это Украина. Собственно, появилось видео с пляжа в этом населенном пункте, где видно, как горит российский триколор.
В воскресенье, 21 мая, советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как партизаны сожгли российский флаг. Он также назвал бело-сине-красный триколор тряпкой.
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"В поддержку защитников"
Стоит сказать, что у оккупантов все чаще цветет "хлопок" в последнее время в Мариуполе. А тут еще это сожжение их "государственного символа" на одном из пляжей города. Очевидно, российским захватчикам следует серьезно задуматься о том, чтобы наконец сделать "жест доброй воли" – то есть убраться из города.
"Мариупольское Сопротивление" в поддержку наших защитников сожгло на пляже Мариуполя один из украденных флагов – заранее демонтированную трехцветную тряпку. Е – Е*аш рус*ю,
– написал Андрющенко.
Как украинские партизаны в Мариуполе триколор жгли: смотрите видео
Проблемы России в Мариуполе
- Утром 21 мая в населённом пункте прогремели мощные взрывы, о чем написали местные вражеские телеграм-каналы. Оккупанты начали жаловаться, что "было очень громко и тревожно", мол, хотели они выспаться в воскресенье, но не получилось. Впоследствии в небе можно было наблюдать клубок дыма.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал через некоторое время этот и другой "хлопок". Он констатировал, что россияне совершенно не готовы к сопротивлению украинской стороне.
- Собственно, он упомянул также о взрывах, которые были в населенном пункте 19 мая, и подчеркнул, что в результате них погибли около 20 захватчиков. Также еще 37 оккупантов получили ранения.
- Отметим, что в тот день "хлопок" решил наведаться не "куда-нибудь", а в местность, где расположен аэропорт. Возле аэродрома, в частности, расположен новопостроенный оккупантами ЖК "Невский".