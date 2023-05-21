У неділю, 21 травня, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав, як партизани палити російський прапор. Він назвав біло-синьо-червоний триколор ганчіркою.

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"На підтримку захисників"

Варто сказати, що в окупантів все частіше цвіте "бавовна" останнім часом в Маріуполі. А тут ще це спалення їхнього "державного символу" на одному з пляжів міста. Вочевидь, російським загарбникам слід серйозно задуматись про те, аби нарешті зробити "жест доброї волі" – себто забратися геть з міста.

"Маріупольський Спротив" на підтримку наших захисників спалив на пляжі Маріуполя один з вкрадених прапорів – заздалегідь демонтовану триколорну ганчірку. Ї – Ї*аш рус*ю,

– написав Андрющенко.

Як українські партизани в Маріуполі триколор палили: дивіться відео

Проблеми Росії в Маріуполі