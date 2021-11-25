Боеприпасы, корабли и оружие: какую военную помощь США уже предоставили Украине

25 ноября 2021 , 14:26
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Источник:

МИД Украины

Дмитрий Кулеба назвал США ведущим партнером по укреплению Вооруженных сил Украины. Наше государство уже получило боеприпасы, корабли и другую военную технику от Вашингтона.

США предоставили Украине не только оружие, но и военную технику и оборудование. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью.

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Что ВСУ получили от США

  • Боеприпасы,
  • корабли, в том числе патрульные катера типа Island,
  • лодки и запасные части к ним,
  • многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости,
  • противотанковые ракетные комплексы,
  • средства контрснайперской борьбы,
  • средства радиоэлектронной борьбы,
  • приборы ночного видения,
  • оптические средства,
  • средства связи,
  • медицинское имущество,
  • стрелковое оружие разных калибров.

Это направлено на оборону Украины,
– подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! Ранее американское издание Politico заявило, что США могут увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Такую инициативу озвучили сенаторы Роб Портман и Джин Шахин. Они предложили увеличить финансирование со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 до 350 миллионов долларов. Деньги должны пойти на закупку "вооружений для сдерживания агрессии России".

Войска России возле границы Украины: что нужно знать

  • В конце октября американские СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, что вызывает обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
  • Сначала украинские власти это отрицали. Чиновники говорили, что войска агрессора стоят возле наших границ еще с весны.
  • 21 ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил информацию о возможном наступлении. Он заявил, что вторжение может произойти в конце января – начале февраля 2022 года.
  • В то же время экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер называет более раннюю дату. Он считает, что Россия может пойти в наступление 8 декабря 2021 года, когда отмечается 30 годовщина распада Советского Союза.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ готовы дать отпор врагу.
Автор: Софія Мінджоса