Боеприпасы, корабли и оружие: какую военную помощь США уже предоставили Украине
25 ноября 2021 , 14:26Читати новину українською
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба назвал США ведущим партнером по укреплению Вооруженных сил Украины. Наше государство уже получило боеприпасы, корабли и другую военную технику от Вашингтона.
США предоставили Украине не только оружие, но и военную технику и оборудование. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью.
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Что ВСУ получили от США
- Боеприпасы,
- корабли, в том числе патрульные катера типа Island,
- лодки и запасные части к ним,
- многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости,
- противотанковые ракетные комплексы,
- средства контрснайперской борьбы,
- средства радиоэлектронной борьбы,
- приборы ночного видения,
- оптические средства,
- средства связи,
- медицинское имущество,
- стрелковое оружие разных калибров.
Это направлено на оборону Украины,
– подчеркнул Кулеба.
Войска России возле границы Украины: что нужно знать
- В конце октября американские СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, что вызывает обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- Сначала украинские власти это отрицали. Чиновники говорили, что войска агрессора стоят возле наших границ еще с весны.
- 21 ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил информацию о возможном наступлении. Он заявил, что вторжение может произойти в конце января – начале февраля 2022 года.
- В то же время экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер называет более раннюю дату. Он считает, что Россия может пойти в наступление 8 декабря 2021 года, когда отмечается 30 годовщина распада Советского Союза.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ готовы дать отпор врагу.