Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что заявление ПАСЕ является скорее сигналом российским элитам, поскольку реакция самого Путина на него прогнозируема.

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Приди и сдай в Гаагу

Это заявление ПАСЕ, по мнению политолога, придает осторожный оптимизм, поскольку раньше позиция западных стран заключалась в том, что они не собирались менять власть Путина в России. Ведь в их глазах он был тем, кого выбирали россияне на относительно демократических выборах.

А потому, когда Запад начинает говорить, что в России – диктатура, это уже первый робкий шаг к тому, чтобы признать Путина несостоятельным вести любые переговоры. Поэтому единственный способ окончания войны – прекращение функции Путина как президента России,

– подчеркнул политолог.

Какие последствия признания ПАСЕ президента России диктатором: смотрите видео

На самом деле, это заявление в большей степени знак российским элитам. В России много недовольных Путиным, и США и Европа подталкивают его окружение решить вопрос с ним.

Приди и сдай первым его в Гаагу и получи амнистию. Абсолютно циничный, но резвый подход и рабочая схема,

– отметил Тарас Загородний.

Запад демонстрирует, что переговоров с Путиным не будет, ведь он диктатор, и считает, что это решение ПАСЕ принесет какую-то пользу.

Однако заявление ПАСЕ, как подчеркнул политолог, не изменит позиции Путина в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной, в контексте президентских выборов в России, которые должні пройти в марте 2024 года, это означает, что улучшений отношений западных стран с Россией не будет.

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