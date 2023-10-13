Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что заявление ПАСЕ является скорее сигналом российским элитам, поскольку реакция самого Путина на него прогнозируема.
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Приди и сдай в Гаагу
Это заявление ПАСЕ, по мнению политолога, придает осторожный оптимизм, поскольку раньше позиция западных стран заключалась в том, что они не собирались менять власть Путина в России. Ведь в их глазах он был тем, кого выбирали россияне на относительно демократических выборах.
А потому, когда Запад начинает говорить, что в России – диктатура, это уже первый робкий шаг к тому, чтобы признать Путина несостоятельным вести любые переговоры. Поэтому единственный способ окончания войны – прекращение функции Путина как президента России,
– подчеркнул политолог.
Какие последствия признания ПАСЕ президента России диктатором: смотрите видео
На самом деле, это заявление в большей степени знак российским элитам. В России много недовольных Путиным, и США и Европа подталкивают его окружение решить вопрос с ним.
Приди и сдай первым его в Гаагу и получи амнистию. Абсолютно циничный, но резвый подход и рабочая схема,
– отметил Тарас Загородний.
Запад демонстрирует, что переговоров с Путиным не будет, ведь он диктатор, и считает, что это решение ПАСЕ принесет какую-то пользу.
Однако заявление ПАСЕ, как подчеркнул политолог, не изменит позиции Путина в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной, в контексте президентских выборов в России, которые должні пройти в марте 2024 года, это означает, что улучшений отношений западных стран с Россией не будет.
Больше о заявлении ПАСЕ по Путину
- Парламентская ассамблея Совета Европы признала Владимира Путина диктатором, а его режим – диктаторским. К такому выводу Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пришел после изучения поправок к конституции России, которые ввел Путин в 2020 году. Согласно этим поправкам он имеет возможность возглавлять Россию до 2036 года.
- В ПАСЕ подчеркнули, что диктатура Путина в России сложилась из-за продолжительного срока его прибытия у власти. А также потому, что в России отсутствуют сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество.
- Кроме того, в ПАСЕ считают, что полномасштабное вторжение России в Украину, продолжающееся второй год, несет угрозу путинской диктатуры "международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости ее соседей".
- В конце концов, ПАСЕ обратилась ко всем странам выполнить решение МКС, выданного ордером на арест Путина, и задержать его.
- Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Совета Европы признать Путина нелегитимным после того, как истечет его нынешний срок президентства.