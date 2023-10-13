Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що заява ПАРЄ є швидше сигналом російським елітам, оскільки реакція самого Путіна на неї є прогнозованою.
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Прийди та здай в Гаагу
Ця заява ПАРЄ, на думку політолога, надає обережного оптимізму, оскільки раніше позиція західних країн полягала в тому, що вони не збиралися змінювати владу Путіна в Росії. Адже в їхніх очах він був тим, кого обирали росіяни на відносно демократичних виборах.
А тому коли Захід починає говорити, що в Росії – диктатура, це вже перший несміливий крок до того, щоб визнати Путіна неспроможним на будь-які перемовини. Тому єдиний спосіб закінчення війни – припинення функції Путіна як президента Росії,
– наголосив політолог.
Які наслідки визнання ПАРЄ президента Росії диктатором: дивіться відео
Насправді ця заява більшою мірою знак російським елітам. В Росії є багато незадоволених Путіним, і США та Європа підштовхують його оточення розв'язати питання з ним.
Прийди та здай першим його в Гаагу та отримай амністію. Абсолютно цинічний, але жвавий підхід та робоча схема,
– зазначив Тарас Загородній.
Захід демонструє, що перемовин з Путіним не буде, адже він є диктатором, і вважає, що це принесе якусь користь.
Проте ця заява ПАРЄ, як підкреслив політолог, не змінить позицію Путіна у короткостроковій перспективі. А у довгостроковій, у сенсі президентських виборів в Росії, які мають відбутися у березні 2024 року, це означає, що покращень відносин західних країн з Росією не буде.
Більше про заяву ПАРЄ щодо Путіна
- Парламентська асамблея Ради Європи визнала Владіміра Путіна диктатором, а його режим – диктаторським. Такого висновку Комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини дійшов після вивчення поправок до конституції Росії, які запровадив Путін у 2020 році.
- Відповідно до цих правок він має можливість очолювати Росію до 2036 року.
- Диктатура Путіна в Росії склалася через тривалий термін його прибування при владі. А також через те, що в Росії відсутні сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство.
- Крім того, у ПАРЄ вважають, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває другий рік, несе загрозу того, що путінська диктатура може загрожувати "міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності її сусідів".
- Зрештою ПАРЄ звернулась до всіх країн виконати рішення МКС, яке видав ордер на арешт Путіна, та затримати його.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після того, як завершиться його нинішній термін президенства.