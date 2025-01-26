Папа Римский призвал христиан установить единую дату Пасхи

Во время проповеди 25 января Папа Римский Франциск высказался на счет Пасхи. Понтифик призвал христиан ввести единую дату празднования.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Что Папа Франциск говорил о Пасхе

В ходе речи Папа Франциск подчеркнул, что в этом году исполняется 1700 лет с Никейского собора - первого из великих Вселенских соборов, во время которого приняли Никейский символ веры в единосущного Бога-Сына.

По словам понтифика, годовщина его провозглашения – повод для всех христиан, которые читают тот же Символ веры и верят в того же Бога"

Откроем заново общие корни веры. Сохраним единство!

– отметил глава католической церкви.

Папа призвал христиан работать вместе, чтобы "сделать решительный шаг вперед к единству вокруг общей даты Пасхи". В то же время он отметил, что в этом году Пасха приходится на одну и ту же дату как для Юлианского, так и для Григорианского календарей.

К слову, в марте Папа Франциск планирует назначить сестру Раффаэллу Петрини губернатором Ватикана. Это будет первый случай, когда женщина будет занимать такую должность – с момента основания города-государства 96 лет назад эту должность занимали только мужчины