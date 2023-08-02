Пили вино и пели "многих лет": Паша "Мерседес" был в Турции вместо лечения в Молдове
Источник:5 канал
Журналисты получили видео отдыха митрополита Павла в Турции в октябре 2022 года. Останавливался он в гостинице на берегу Средиземного моря, где сутки стоят до 17 000 долларов.
Сам Павел Лебедь утверждал, что находится на лечении в Молдове. Выехал на отдых митрополит еще до объявление ему подозрения за оправдание агресии России.
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Тайный ужин митрополита Павла
Журналисты получили видео, на котором Паша "Мерседес" и еще семь человек пьют за столом вино и поют "многих лет". Видео сняли в Турции в октябре 2022 года в отеле Club Prive By Rixos Belek. Номера здесь сдают от 5 ночей, а сумма начинается от 12 тысяч долларов.
Среди гостей за столом были, например, архимандрит Геронтий Борисевич и человек, который сжег клобуки на могиле покойного предстоятеля УПЦ МП. Это совсем нерелигиозный обряд, который считается попыткой сглазить человека. Также там были врач и водитель митрополита.
Застолье Паши "Мерседеса" в Турции / 5 канал
В октябре прошлого года митрополит видели на украинской границе. Он утверждал, что уезжает на диагностику в Молдову. Однако есть версия, что из Молдовы Павел Лебедь уехал в Турцию, где встретился с представителями российской церкви.
Митрополит Павел находится под домашним арестом
- Митрополит Павел оправдывал российскую агрессию в Украине. В частности, он радовался захвату Херсона и рассказывал о "войне США и России".
- В интервью он утверждал, что в Украине "гражданская война" и отрицал суверенность государства. Также он на суде сказал, что нет считает Россию агрессором, там ведь живет его сестра.
- СБУ объявила подозрение митрополиту. С 1 апреля Паша Мерседес находится под домашним арестом. Срок меры пресечения стекает в конце августа.
- Сам митрополит жаловался, что он живет бедно и даже не имеет света, кружки и ложки. Однако журналисты обнаружили, что он живет в доме на 580 квадратов с панорамными окнами.