Конечно печально, – Паша "Мерседес" льет крокодиловые слезы из-за решения суда

Шевченковский суд вечером 1 апреля избрал меру пресечения Паши "Мерседесу". Теперь одиозный митрополит УПЦ МП проведет не менее 60 дней под домашним арестом.

Паша "Мерседес" любит драгоценности, но теперь ему "светит" только электронный браслет. Одиозный митрополит начал ныть еще в зале суда. В частности, заявил, что ему "конечно печально" из-за такого решения прокуроров. Однако он вверяет все воле Божией.

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Для домашнего ареста – дом, а не роскошный отель

Кроме того, Паша "Мерседес" жалуется, потому что его не устраивает локация для домашнего ареста. Во время обысков у одиозного митрополита нашли драгоценности, золото, изделия из янтаря.

Однако теперь он говорит, что должен провести не менее 60 дней в якобы небольшом доме, который пытался продать. Купить жилище Паши "Мерседеса" никто не торопился.

Я оттуда все раздал, были кровати, стиральные машинки, холодильник, 4 иконы забрал,

– разбедился он.

Паша "Мерседес" жалуется из-за решения суда: смотрите видео

Домашний арест Паша "Мерседес" проведет по месту регистрации – в селе Вороньков Киевской области.

Кроме того, Паша "Мерседес" активно протестовал против ношения электронного браслета. Это – вроде бы может помешать здоровью одиозного митрополита.