Паша "Мерседес" в суде жаловался, что не может зарядить электронный браслет, потому что "нет света"
Источник:Укринформ
Пропагандистскому митрополиту Паше "Мерседесу" сообщили о подозрении. 21 апреля в суде он жаловался, что у него дома якобы нет света, чтобы зарядить свой электронный браслет.
Напомним, что митрополиту 1 апреля избрали меру пресечения. Он долго отказывался надевать электронный браслет.
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Жалобы Паши "Мерседеса"
21 апреля проходило судебное заседание, где рассматривалась жалоба митрополита на решение об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.
По словам Мерседеса, у него дома якобы нет электричества, чтобы зарядить электронный браслет. К тому же якобы отсутствует связь.
Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить,
– сказал митрополит УПЦ МП.
Кроме этого, Паша "Мерседес" уже успел "переобуться" и заявил, что якобы никогда не был против Украины.
"То, что мне приписывают, я никогда не был против государства и не буду. Я гражданин своего государства и остаюсь ему верным, поэтому домашний арест влияет на проведение богослужения", – наплел пропагандистский священник.
Скандальный Паша "Мерседес"
- Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию заповедника Киево-Печерская лавра 29 марта. Однако митрополит Паша "Мерседес" заявил, что они не собираются этого делать, ведь братии просто некуда вывозить свое добро.
- К тому же Паша "Мерседес" вел себя нагло. Он пытался избить представителей украинских СМИ палкой, а также толкнул журналистку.
- Кроме этого, в одном из перехвативших СБУ телефонных разговоров, Павел назвал территориальную оборону "ублюдками".
- СБУ объявила священнику о подозрении по двум статьям. Речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, а также оправдания, отрицания вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.