Паша "Мерседес" в суде жаловался, что не может зарядить электронный браслет, потому что "нет света"

Пропагандистскому митрополиту Паше "Мерседесу" сообщили о подозрении. 21 апреля в суде он жаловался, что у него дома якобы нет света, чтобы зарядить свой электронный браслет.

Напомним, что митрополиту 1 апреля избрали меру пресечения. Он долго отказывался надевать электронный браслет.

К теме Любовь к дорогим авто и нападения на журналистов: чем прославился "Паша Мерседес"

Жалобы Паши "Мерседеса"

21 апреля проходило судебное заседание, где рассматривалась жалоба митрополита на решение об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

По словам Мерседеса, у него дома якобы нет электричества, чтобы зарядить электронный браслет. К тому же якобы отсутствует связь.

Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить,

– сказал митрополит УПЦ МП.

Кроме этого, Паша "Мерседес" уже успел "переобуться" и заявил, что якобы никогда не был против Украины.

"То, что мне приписывают, я никогда не был против государства и не буду. Я гражданин своего государства и остаюсь ему верным, поэтому домашний арест влияет на проведение богослужения", – наплел пропагандистский священник.

Скандальный Паша "Мерседес"