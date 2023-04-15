Вместо писанок – гранаты: как защитники Украины готовятся встречать Пасху

Украинские военные тоже готовятся к Пасхе – расписывают "взрывные писанки", которые отправят для российских окупантов.

Как отмечает Оперативное командование "Север", накануне праздников воины приступили к традиционному разрисовыванию писанок. Впрочем, вместо яиц – гранаты.

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Боевые писанки от ВСУ

Пасха только завтра, а наши защитники уже готовят "праздничные подарки" для окупантов. Этот дух предков-казаков сломать не по силам никому,

– говорится в сообщении.

На фото, опубликованном командованием, видно, что воины охотно разрисовали гранаты украинскими символами и орнаментами. На некоторых уместились патриотические надписи.



В ВСУ тоже готовятся к Пасхе / Фото ОК "Север"



Украинские писанки взрывные в этом году / Фото ОК "Север"

Оккупанты не останутся без поздравлений от ВСУ / Фото "ОК Север"



Пасха на Передовой / Фото ОК "Север"

Возможны провокации на Пасху