Украинцев предупредили об угрозе ракетных провокаций России на Пасху

Россияне могут готовить ракетные провокации по Украине в период Пасхальных праздников. В частности, ожидают роста религиозных конфликтов.

Об этом сообщил руководитель департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Иван Сличко в эфире "Громадського радіо". Он также предупредил о высокой вероятности деятельности вражеских ДРГ, передает 24 Канал.

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Стоит не пренебрегать сигналами тревоги

Иван Сличко отметил, что учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью страна-агрессор на этот раз снова готовит ракетные провокации в период празднования, поэтому не стоит игнорировать оповещения о ракетной опасности.

Если что-то подобное будет заявляться в инфопространстве, мы будем сообщать, но уже стоит не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие,

– сказал он.

Руководитель департамента медиаграмотности ЦПД предупредил о высокой вероятности деятельности диверсионно-разведывательных групп врага в приграничных регионах Украины, и призвал граждан быть очень внимательными и максимально осторожными.

Более того, в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. В частности, речь идет о манипуляциях, которые могут возникать в вопросе московского патриархата в Украине.

"Мы прогнозируем рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. Россия, как всегда, берет какой-то серьезный инфоповод и будет выкручивать его в своем ключе. Будет увеличиваться количество провокационных фейков, манипуляций по угнетению священнослужителей, по угнетению верующих Московского патриархата в Украине", – отметил Сличко.

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