Перемирия фактически не было: в ВСУ рассказали, как россияне использовали "тишину" на фронте

С 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля на фронте должно было действовать так называемое "Пасхальное перемирие". Впрочем, за это время российские атаки не утихали, оккупанты также использовали паузу для перегруппировки сил и переброски техники.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Было ли перемирие на фронте?

По словам представителя, фактически "перемирия" на фронте не было, более того – интенсивность боевых действий вообще не упала.

В воскресенье, 12 апреля, на Лиманском направлении, Харьковской области и части Сумщины было зафиксировано 18 штурмовых действий противника, что, говорит Трегубов, является стандартным показателем.

Фактически "перемирие" было лишь политическим пиар заявлением России. На участках, где было небольшое количество боев, россияне подтягивали силы и возобновляли наступательный потенциал,

– добавил он.

Впрочем, спикер заметил, что такая тактика противника является типичной в подобных ситуациях. На направлениях с меньшей интенсивностью боев россияне используют паузы для подтягивания техники, перегруппировки сил, пополнения личного состава и дальнейшего усиления своего военного присутствия.

Важно! В комментарии 24 Канала военный обозреватель Иван Тимочко заметил, что каждая сторона использовала Пасхальную паузу в своих интересах. Оккупационная армия несмотря на договоренность прекращения огня продолжала провокации и атаки, впрочем, по словам Тимочко, в меньшей интенсивности, чем обычно. Тогда как украинские военные хорошо подготовили эффективные ответы россиянам и имели возможность пообщаться с родными, отпраздновать Пасху и отдохнуть.

К слову, с момента прекращения огня враг 10 721 раз нарушил договоренности, осуществив 119 наземных штурмов.

Что известно о "Пасхальном перемирии"?