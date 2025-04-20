Боестолкновения происходили и после 18:00, – ВСУ о ситуации на Востоке на фоне заявлений Путина
- Российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", но боевые действия продолжаются.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что вражеская активность снизилась, но боевые столкновения продолжались и после объявленного перемирия, при этом украинские силы не надеялись на прекращение огня.
Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие", однако боевые столкновения продолжаются. Враг продолжает обстреливать прифронтовые территории, наносить удары по позициям ВСУ, а также осуществлять штурмовые действия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
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Что происходит на фронте после перемирия
Владимир Зеленский сообщил, что после объявления так называемого "пасхального перемирия" российская армия по состоянию на 06:00 осуществила 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий. Трегубов отметил, что все вражеские атаки происходили в зоне ответственности ОСГВ "Хортица".
По словам спикера, боевые действия не прекратились, но вражеская активность значительно снизилась. Трегубов добавил, что боевые столкновения продолжались и после 18:00, когда Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие". В то же время он отметил, что Силы обороны и не надеялись на прекращение огня и остановку боевых действий.
Для справки. Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Мы вообще не смотрим, что говорит "рот" россиян, мы смотрим, что делают их руки. Их руки обычно делают вред, и они продолжают это. Возможно, на несколько часов они это стали делать с меньшей интенсивностью, но надежды не очень большие,
– отметил Трегубов.
Ранее Назар Волошин отметил, что ВСУ проводят оборонительную операцию, реагируя на атаки и штурмовые действия оккупантов в контексте "пасхального перемирия". Он добавил, что если российская армия нарушит "перемирие", то украинские защитники будут отвечать зеркально.