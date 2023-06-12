Велосипед в троллейбусе: киевляне сделали неожиданный подарок парню, которого затравили пассажиры

Недавно в сети распространили скандальное видео, где в Киеве пассажиры троллейбуса набросились на подростка. Причиной конфликта стал велосипед.

Жители столицы затравили юношу, потому что его велосипед якобы им мешал. Водитель троллейбуса выгнала парня из транспортного средства.

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История получила продолжение

Как стало известно, герой ролика – 13-летний Тимофей. После огласки истории к юноше приехал руководитель одного из велосипедных движений в Украине. Мужчина подарил парню новенький велосипед.

"А с людьми – пусть эволюционируют", – сказал мужчина.

Тимофей рассказал, что велосипед был не его, вез дяде. Колеса были пробиты, а тянуть двухколесный тяжело, поэтому решил несколько остановок проехать транспортом.

Но она (водитель – 24 Канал) мне помахала, что "нет-нет". Я не понял, подсел. Сказали бросить, потому что подумал, что не знал правила. Потом зашел, погуглив, что можно, если не загрязняет одежду, или заплатить за проезд,

– делится своей версией подросток.

В то же время представитель "Киевпасстранса" заявил, что никаких причин применять санкции к водительнице не было. По его словам, она действовала в соответствии с требованиями закона о правилах перевозки велосипедистов.

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