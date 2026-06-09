Любит Россию и ее деньги: насколько плоха идея Трампа привлечь патриарха Феофила к переговорам
Израильское издание Ynet заявило, что Трамп хочет привлечь к переговорам между Украиной и Россией патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника. Об этом якобы они договорились во время встречи в Белом доме.
Что известно Феофила и как он относится к России, рассказывает 24 Канал.
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Что известно об идее Трампа?
Трамп мог выбрать Феофила для посредничества в переговорах из-за того, что он не несет прямой политической окраски и "происходит из места религиозного и морального доверия".
Феофил считается фигурой, которая имеет доверие в обеих странах благодаря своему статусу в православном мире и своему прошлому участию в инициативах и контактах дипломатического и гуманитарного характера,
– писали в Ynet.
Источники издания также сообщали, что патриарх имеет запланированную встречу с диктатором Путиным в июне.
Что говорят в украинской власти?
Пока официально украинская власть не комментировала возможное участие Феофила в переговорах.
У комментарии 24 Каналу в Офисе Президента ни подтвердили, ни опровергли эту информацию, но отметили, что проблема в том, что российская сторона выбирает воевать дальше.
Проблема же не в том, что нет посредника. Проблема в том, что Путин хочет продолжать войну и всем говорит именно это,
– отметили в ОП.
Тем временем собеседник "РБК-Украина" во власти положительно оценил эту идею.
"Почему бы и нет? Чем больше посредников, тем больше будет ответов от России, что Путин хочет воевать", - отметил он.
Но посольство Украины в Израиле изданию "Украина православная" с меньшим энтузиазмом отнеслись к кандидатуре Феофила как посредника в переговорах.
Там отметили, что это нереально.
Украина никогда на такое не пойдет. Это все равно, что предлагать нам в качестве переговорщика Шредера или бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая переехала в Россию,
– отметил сотрудник посольства.
Феофил выступал против предоставления Томоса Украине и не признал ПЦУ.
Он также рассказал, что патриарх якобы получал наличные от Московского патриархата и пророссийских олигархов – вероятно, от Вадима Новинсього.
Кого только не видели у него, кто заходил со спортивными сумками... В конце концов, как патриарх Феофил может быть посредником, когда он не откликался ни на какие инициативы нашего посольства по общению. Но человек занял четкую позицию, он ходит "в обнимку" с послом России, участвует в российских мероприятиях. Он точно ничего хорошего для нас не сделает,
- добавил дипломат.
Как в России отзываются о Феофиле?
Российские пропагандистские СМИ положительно восприняли новость о патриархе Феофиле. Для них показательно то, что он до сих пор не признал ПЦУ.
Они напомнили, что иерарх уже дважды встречался с Путиным. В мае 2013 года российский диктатор принял Феофила и главу РПЦ Кирилла в своей резиденции в Сочи. Во второй раз они собрались в Кремле в ноябре 2019.
Кроме того, Путин виделся с патриархом во время визитов на Святую Землю и Ближний Восток. А в сентябре 2025 встречался с Кириллом в Казахстане.
В ноябре 2025 Путин даже наградил иерарха орденом Дружбы, как официально указано в документах, "за большой вклад в информационное сопровождение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".
Как реагируют в Израиле?
Пока росСМИ радуются, израильские – предупреждают. В частности, в Times of Israel заметили, что Феофил стал инструментом влияния Кремля и является зависимым от российских денег.
Чтобы легитимизировать свою деятельность в других странах и прикрыться интересами Православной Церкви, России нужны религиозные деятели "на местах", которые будут служить мостами между РПЦ и местными жителями, религиозными лидерами, донорами, дипломатами и потенциальными коллаборационистами,
– говорится в издании.
Там напомнили, что с 2022 года Феофил неоднократно выступал в защиту статуса РПЦ в Украине и за ее пределами.
Отмечают, что не секрет, что Россия непосредственно "финансирует" проекты Феофила. Он сам об этом неоднократно подчеркивал.
Очевидцы тоже рассказывали о беспрецедентном и недобросовестном перечислении денег от представителей российского посольства для "нужд" патриархата.
Мирные переговоры: последние новости
9 июня в Кремле завили об отсутствии планов на разговоры Путина и Трампа. Говорят, что посредничество США на паузе.
Между тем в Эстонии допускают, что уже в ближайшие месяцы может появиться дипломатическое "окно возможностей" для возможных переговоров с Россией.
И, как отметили в Politico, Европа готова взять ведущую роль в переговорах по войне в Украине и занять жесткую позицию.