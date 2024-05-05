Патриарх Кирилл в Пасхальном поздравлении призвал молиться за "защиту священной России"
Во время пасхальной службы глава РПЦ патриарх Кирилл помолился за защиту "священных границ" России. А вторжение России в Украину он назвал "междоусобной ссорой", которую якобы должен остановить Господь.
Агент КГБ Кирилл записал длинное видео, чтобы поздравить россиян с Пасхой. Он заявил, что молится за “победу света над тьмой”.
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Что наговорил патриарх Кирилл
Так называемый священник заявил, что РПЦ "молится за то, чтобы свет победил над тьмой, а также за справедливый мир".
Кроме этого, вторжение России в Украину патриарх назвал "междоусобной ссорой" и выразил надежду, что "Господь ее остановит".
Враг цинично празднует, пока обстреливает Украину:
- 5 мая россияне ударили по центральной части Харькова, нанеся серьезные разрушения жилым многоэтажкам и частным домам. К сожалению, есть раненые.
- Также оккупанты, которых Кирилл называет священными, нанесли удары по территории Славянской ТЭС в Донецкой области.
- Также взрывы раздавались в Полтаве.
Украинцев призывают быть осторожными на праздники
Президент Владимир Зеленский накануне призвал украинцев быть осторожными в ближайшие дни.
Ранее представитель Воздушных сил Илья Евлаш также заявил, что вероятность российских атак по Украине на Пасху нельзя исключать.
Что известно о пострадавших в Харькове
Известно о 10 пострадавших в результате удара по городу 5 мая, однако их количество еще может возрасти, ведь люди продолжают обращаться за помощью.
Оккупанты попали КАБами просто по частному сектору между домами.