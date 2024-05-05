Патриарх Кирилл в Пасхальном поздравлении призвал молиться за "защиту священной России"

Во время пасхальной службы глава РПЦ патриарх Кирилл помолился за защиту "священных границ" России. А вторжение России в Украину он назвал "междоусобной ссорой", которую якобы должен остановить Господь.

Агент КГБ Кирилл записал длинное видео, чтобы поздравить россиян с Пасхой. Он заявил, что молится за “победу света над тьмой”.

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Что наговорил патриарх Кирилл

Так называемый священник заявил, что РПЦ "молится за то, чтобы свет победил над тьмой, а также за справедливый мир".

Кроме этого, вторжение России в Украину патриарх назвал "междоусобной ссорой" и выразил надежду, что "Господь ее остановит".

Враг цинично празднует, пока обстреливает Украину:

5 мая россияне ударили по центральной части Харькова, нанеся серьезные разрушения жилым многоэтажкам и частным домам. К сожалению, есть раненые.

Также оккупанты, которых Кирилл называет священными, нанесли удары по территории Славянской ТЭС в Донецкой области.

Также взрывы раздавались в Полтаве.

Украинцев призывают быть осторожными на праздники

Президент Владимир Зеленский накануне призвал украинцев быть осторожными в ближайшие дни.

Ранее представитель Воздушных сил Илья Евлаш также заявил, что вероятность российских атак по Украине на Пасху нельзя исключать.

Что известно о пострадавших в Харькове

Известно о 10 пострадавших в результате удара по городу 5 мая, однако их количество еще может возрасти, ведь люди продолжают обращаться за помощью.

Оккупанты попали КАБами просто по частному сектору между домами.