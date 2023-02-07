Тайны путинского патриарха: что скрывает агент КГБ "Михайлов"

В 1970-х годах нынешний путинский патриарх РПЦ Кирилл под позывным "Михайлов" выполнял задачи службы внешней разведки КГБ в Женеве. Что известно о тех временах его "службы" и как он дорос до главного русского церковника?

Швейцарские издания Le Matin Dimanche и Sonntagszeitung обнародовали расследование, в котором обвинили патриарха РПЦ Кирилла в работе на советские спецслужбы. Получившая значительный резонанс информация на самом деле не является чем-то новым, ведь об этом было известно давно. В то же время 24 Канал решил напомнить об этих тайных страницах путинского патриарха.

Подробно Российский патриарх Кирилл в 1970-е шпионил для СССР в Женеве

Тайное прошлое патриарха Кирилла

Глава русской православной церкви и фактический куратор ее украинского филиала УПЦ МП – патриарх Кирилл, является последовательным сторонником Путина и преступником. Он давно использует свою власть церковного иерарха для оправдания войны и геноцида, постоянно призывает к нетерпимости и убийствам украинцев.

Кто такой Гундяев Гундяев – настоящая фамилия преступника, его полное имя Владимир Михайлович Гундяев, Кириллом он стал в 1969 году, когда принял монашеский сан. Что любопытно, первым покровителем молодого инока стал влиятельный митрополит Никодим, ему Кирилл обязан своей карьерой. Церковник и одновременно гражданин СССР быстро стал "выездным" за границу, что в то время было редким явлением и свидетельствовало как минимум о "благонадежности".



Первый свой выезд за границу Кирилл совершил в 23 года в Прагу как личный секретарь Никодима, в то время он учился в Ленинградской духовной академии.



Гундяев в молодости / фото Bogaerts, Rob / Anefo

В 1971 году 24-летний Гундяев становится архимандритом, тогда же – представителем московского патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. С 1975 года он уже член Центрального комитета и исполкома ВСЦ. В 1976–1978 годах Гундяев был заместителем патриаршего экзарха Западной Европы.

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После Никодима покровителем Гундяева уже в независимой России был патриарх Алексий. С 1989 по 2009 год Кирил (Гундяев) руководил отделом внешних связей РПЦ.



Алексий и Кирилл – оба сотрудники КГБ / фото из российских соцсетей

С 2009 года он является главой РПЦ, на этом посту заменил умершего при загадочных обстоятельствах патриарха Алексия. Считается, что большую роль в избрании Кирилла патриархом сыграли голоса священников УПЦ МП. К тому же Кирилл имел репутацию прогрессивного "западника" и даже либерального иерарха, однако в новой должности превратился в жесткого ретрограда и "охранителя", верного сатрапа Путина и даже обличителя замыслов проведения "гей-парадов".

Имея слабость к акциям, автомобильным гонкам, горным лыжам и разведению эксклюзивных пород собак, он не подпадал под типичные образы верующего человека. Но для Владимира Путина это не имело никакого значения.

О чем идет речь в расследовании швейцарских журналистов

Из-за поддержки главой РПЦ агрессии РФ против Украины он оказался в санкционных списках Украины и Великобритании. Наложить ограничения на Кирилла намеревались и в ЕС, однако эта попытка провалилась из-за позиции Венгрии.Кирилл и Шойгу / фото AFP

В 1970-х годах Кирилл был завербован КГБ (Комитет государственной безопасности – советская спецслужба) и получил оперативный псевдоним "Михайлов". Агент выполнял задачи службы внешней разведки в Женеве.

Журналисты получили доступ к Швейцарскому федеральному архиву и досье на Гундяева, составленному Федеральной полицией. В Швейцарии "Михайлов" официально представлял Московский Патриархат во Всемирном совете церквей (ВСЦ), а неофициально исполнял роль лоббиста "русского военного православия" и должен был влиять на политику ВСЦ, питать любовь к СССР и ненависть к Западу.



Молодой Гундяев / фото РПЦ

Между тем, племянник Кирилла и преемник в должности в Женеве Михаил Гундяев отрицал в комментарии Le Matin Dimanche, что его дядя был агентом. "На "искренность его приверженности экуменической работе с другими церквями" "не повлияло" давление со стороны советских спецслужб", – прибеднялся Гундяев в интервью газете.

Секрет Полишинеля

То, что церковные топы во времена СССР активно сотрудничали с КГБ – не было тайной. Эта информация была общим трендом и олицетворением ее были многочисленные анекдоты, один из которых о "батюшка, партбилет на стол" вообще стал хитом и вечной классикой.

Большую роль в разоблачении агентов советских спецслужб сыграл российский священник и диссидент Глеб Якунин. Когда развалился СССР, он получил уникальную возможность исследовать архивы спецслужб как член парламентской комиссии по расследованию причин ГКЧП.

Благодаря ему были обнародованы архивные документы 4-го отдела 5-го управления КГБ СССР о связи и работе спецслужб и церковных иерархов. В документах КГБ не было настоящих имен, только псевдонимы, однако Якунин сделал действительно титаническую работу и нашел тех, кто скрывался за чужими именами.

Он сопоставил псевдонимы церковников с хорошо задокументированными данными о международных командировках реальных людей – граждан СССР. Так на свет божий выплыл "Михайлов", то есть Владимир Михайлович Гундяев.



Гундяев – он же агент КГБ / фото Alexander Natruskin AS/ACM

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Еще одним разоблаченным Якуниным агентом КГБ был митрополит Филарет (Михаил Антонович Денисенко), будущий соперник Алексия на выборах патриарха и глава сейчас фактически не существующей УПЦ КП. Он в архивах был зафиксирован как "Антонов" (псевдоним происходит как у Гундяева от отчества). Именно о нем был популярен в начале 90-х мем "Долой московского попа" авторства Вячеслава Черновола.

Сам Филарет в 2012 году в интервью изданию Weekly подтверждал роль КГБ и влияние спецслужбы на церковную жизнь.

Что касается КГБ, то следует сказать, что с Комитетом ГБ были связаны все без исключения архиереи. Все без исключения! В советское время никто не мог стать архиереем, если на это не соглашался КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все,

– Филарет о роли КГБ.

Отчеты 4-го отдела 5-го управления КГБ СССР о работе агентов были опубликованы в книге другого участника парламентской комиссии Георгия Урушадзе "Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти". Он, в отличие от Якунина, не занимался особым анализом сообщений, а давал просто текстом то, что удалось обнаружить.

Известны упоминания о Гундяеве в документах КГБ

1972, февраль: в Новую Зеландию и Австралию выехали агенты "Святослав" и "Михайлов" на заседание Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей.

1973, январь: в Таиланд и Индию для участия в работе ВСЦ выехали агенты органов КГБ "Магистр" и "Михайлов". Данные агенты способствовали выгодному влиянию на работу Совета и представили материалы, представляющие оперативный интерес о положении в ВСЦ и характеризующие данные на отдельных деятелей.

1973, февраль: в СССР в качестве гостя Московской патриархии находился генеральный секретарь ВСЦ Филипп Портер, в отношении которого через агентов "Святослава", "Адаманта", "Михайлова" и "Островского" было оказано выгодное влияние. Получена информация, представляющая оперативный интерес.

1983, февраль: в Швейцарию для участия в мероприятиях по подготовке ассамблеи ВСЦ направлены агенты "Михайлов" и "Константин".

Служба на верность диктатору

В настоящее время в России никто из церковников не скрывает свою работу на правящий режим и его спецслужбы. Патриарх Кирилл подает пример. При этом РПЦ при его правлении фактически является изолированной и оторванной от мирового православия структурой.

Хотя в РПЦ до сих пор официально не признают факт работы Кирилла на КГБ, а его подчиненные так и не ответили на запрос швейцарских СМИ, хотя посольство России в Берне поспешило назвать расследование новым проявлением "русофобии", очевидно, сам Кирилл и его окружение работой на кровавую советскую спецслужбу гордятся и сейчас делают даже болбше, чем 50 лет назад их просили на Лубянке.