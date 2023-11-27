Стекло потрескало, замки повырывало: в Киеве обломок дрона России повредил Патриарший собор УГКЦ
Источник:УГКЦ
Россияне массированно обстреляли столицу нашего государства дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате атаки был поврежден Киевский Патриарший собор Воскресения Христова.
В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили 75 беспилотников по Киеву. Впоследствии в Украинской греко-католической церкви рассказали о повреждении святыни в Днепровском районе, на которую упал обломок вражеского дрона.
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"Шахед" повредил церковь УГКЦ в Киеве
Собственно, БПЛА сбили Силы ПВО недалеко от Патриаршего собора Воскресения Христова и резиденции главы УГКЦ. Ударная волна повредила дверь и выбила окна в святыне – большие разрушения получила многоэтажка вблизи храма.
В результате атаки дронов на Киев было повреждено шесть окон в подвальном помещении Патриаршего собора. Взрывной волной выбило стеклопакеты. Была повреждена фурнитура на четырех дверях храма, из дверных замков все вырывало.
– рассказал Василий Букатюк, директор Строительной дирекции при Патриархе УГКЦ.
По его словам, кроме того, пострадала и резиденция главы церкви, зафиксированы незначительные повреждения фасада Патриаршего собора: "В Патриаршей резиденции и Патриаршей курии повреждена фурнитура трех дверей".
На его территории святыни собрали много обломков беспилотника разного размера. "В обмен на подарки от святого Николая будем иметь оригинальные сувениры", – пошутил Блаженнейший Святослав.
Россия атаковала Киев – повредила Патриарший собор / Фото УГКЦ
Больше об обстреле столицы
- Противовоздушная оборона во время этого массированного обстрела продемонстрировала блестящую работу. Было сбито 74 из 75 беспилотников типа "Шахед", летевших на столицу нашего государства.
- Воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Отбой раздался в 08:45. В результате атаки был поврежден, в частности, детский сад в Соломенском районе.
- В то же время пострадали 5 человек во время этого массированного удара. Среди них есть 11-летний ребенок. Этот обстрел стал самой массированной атакой на столицу с начала полномасштабного вторжения.