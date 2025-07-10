В частности говорилось о том, что Украина получит только 10 ракет к Patriot. Как объяснил 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, такие решения, вероятно, являются следствием неэффективного управления.

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Действительно ли в США недостаточно Patriot

Дональд Трамп придерживается довольно хаотичного стиля правления. Например, оборонное ведомство возглавляет Пит Хегсет. Он имел военный опыт, служил в морской пехоте, но большую часть своей жизни посвятил работе на телевидению.

Управленческие решения, которые принимал Гегсет на посту главы Пентагона, были довольно странными. Он уволил генералов, хотя для становления офицера такого ранга нужно десятки лет и миллионы долларов. Также была истории с использованием чатов Signal для передачи секретной информации о военных операциях.

Поэтому я не удивлен, что на самом высоком уровне принимают такие хаотичные решения – сначала остановить оказание помощи, а потом восстановить,

– сказал Павел Нарожный.

О наличии ракет для Patriot, то следует понимать, что эти системы – исключительно американская разработка, которая существует еще с 70-х годов прошлого века. Все это время ракеты изготавливали и в основном шли на склад. Широкомасштабного использования этого оружия не было.

"Поэтому нельзя сказать, что весь склад Patriot, которые производили с начала 80-х, уже полностью исчерпан. Это больше похоже не неэффективные и неосмысленные решения в команде Трампа", – подчеркнул Павел Нарожный.

Могут ли в США предоставить наступательное вооружение

Украина получала от США довольно мощное оружие. Одна из самых серьезных – это ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров. У американцев есть другие виды оружия с большей дальностью и мощностью. Но рассчитывать, что нам передадут ракеты типа Tomahawk – нереально.

Прежде всего из-за технической проблемы, потому что платформа для пуска Tomahawk – это корабли. У нас небольшой флот, размещать их в Черном море смысла нет, потому что Турция не пропустит. Надеяться, что США предоставят нам свой корабль также не стоит.

Нам гораздо важнее – уничтожать в огромных количествах особый состав враг на фронте. Наша тактика и стратегия заключается в том, чтобы нанести России такие потери, которые станут для нее критическими,

– подчеркнул военный эксперт.

Мы могли бы сделать значительно больше, если бы получили от США огромное количество управляемых авиационных бомб, артиллерийских снарядов, управляемых снарядов GMLRS для систем HIMARS. Тогда наша результативность будет значительно лучше.

Итак, сейчас говорится не о новых типах оружия, а именно о количестве. Оно нужно, чтобы эффективно уничтожать российских захватчиков, потому что пока это единственный действенный метод, чтобы остановить войну.