Зокрема мовилось про те, що Україна отримає тільки 10 ракет до Patriot. Як пояснив 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, такі рішення, ймовірно, є наслідком неефективного управління.

До теми Адміністрація Трампа відновила постачання певної зброї Україні після тижневої паузи, – AP

Чи справді у США недостатньо Patriot

Дональд Трамп дотримується досить хаотичного стилю правління. Наприклад, оборонне відомство очолює Піт Гегсет. Він мав військовий досвід, служив у морській піхоті, але більшість свого життя присвятив роботі на телебаченню.

Управлінські рішення, які ухвалював Гегсет по посаді глави Пентагону, були досить дивними. Він звільнив генералів, хоча для становлення офіцера такого рангу потрібно десятки років та мільйони доларів. Також була історії з використанням чатів Signal для передачі секретної інформації про військові операції.

Тому я не здивований, що на найвищому рівні ухвалюють такі хаотичні рішення – спершу зупинити надання допомоги, а тоді відновити,

– сказав Павло Нарожний.

Щодо наявності ракет для Patriot, то варто розуміти, що ці системи – виключно американська розробка, яка існує ще з 70-их років минулого століття. Весь цей час ракети виготовляли й здебільшого йшли на склад. Широкомасштабного використання цієї зброї не було.

"Тому не можна сказати, що весь склад Patriot, які виробляли з початку 80-х, вже повністю вичерпаний. Це більше схоже не неефективні та неосмислені рішення в команді Трампа", – наголосив Павло Нарожний.

Чи можуть у США надати наступальне озброєння

Україна отримувала від США доволі потужну зброю. Одна з найсерйозніших – це ракети ATACMS з дальністю до 300 кілометрів. В американців є інші види зброї з більшою дальністю та потужністю. Але розраховувати, що нам передадуть ракети типу Tomahawk – нереально.

Найперше через технічну проблему, бо платформа для пуску Tomahawk – це кораблі. У нас невеликий флот, розміщувати їх у Чорному морі сенсу немає, бо Туреччина не пропустить. Сподіватися, що США нададуть нам свій корабель також не варто.

Нам набагато важливіше – знищувати в величезних кількостях особливий склад ворог на фронті. Наша тактика і стратегія полягає в тому, щоб завдати Росії таких втрат, які стануть для неї критичними,

– підкреслив військовий експерт.

Ми могли б зробити значно більше, якби отримали від США величезну кількість керованих авіаційних бомб, артилерійських снарядів, керованих снарядів GMLRS для систем HIMARS. Тоді наша результативність буде значно кращою.

Отже, зараз мовиться не про нові типи зброї, а саме про кількість. Вона потрібна, щоб ефективно знищувати російських загарбників, бо поки це єдиний дієвий метод, щоб зупинити війну.