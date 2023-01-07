Не борьба с "Шахидами": какие основные задачи будет выполнять ЗРК Patriot в Украине

Украина может уже в скором времени получить мощные системы ПВО Patriot. Появление американского ЗРК сразу выведет украинскую ПВО на новый уровень.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о том, что стоит ожидать развертывание систем Patriot в Украине в максимально сжатые сроки.

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Кулеба добавил, что в США уже началась подготовка к передаче американских зенитно-ракетных комплексов Украине.

Главные задачи ЗРК Patriot

По словам Гетьмана, когда зенитно-ракетные комплексы Patriot появятся в Украине, сразу начнут свою работу. Однако они точно не будут бороться с иранскими "Шахидами".

Patriot был создан в прошлом веке и после этого еще несколько раз совершенствовался. Это комплекс, который должен бороться со стратегическими ракетами малой и средней дальности.

– сказал Гетман.

Как пояснил военный аналитик, американский комплекс может противодействовать нескольким видам ракет:

"Искандер", которых у России осталось около 10% от прежних запасов.

Fateh-110 и Zolfaghar. Это баллистические ракеты, которые Россия может получить от Ирана.

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Опасность баллистических ракет

ЗРК Patriot существенно усилит украинскую противовоздушную оборону. Как отметил Гетьман, американская система принесет много пользы Украине. В частности, Patriot позволит оградить критическую инфраструктуру Украины от возможной атаки очень мощными баллистическими ракетами.

Перехватывать такие ракеты очень тяжело. Они поднимаются на высоту от 50 километров и затем почти вертикально атакуют вниз,

– объяснил военный аналитик.

Он добавил, что с комплексом Patriot Украина будет защищена от таких ракет.

Как Patriot разгрузит украинскую ПВО

Кроме того, как объяснил Гетьман, американский комплекс разгрузит систему противовоздушной обороны Украины.

Те ЗРК, которые сейчас украинские специалисты ПВО применяют для защиты от возможной атаки баллистическими ракетами, будут направлены на борьбу с крылатыми ракетами.

А зенитные пулеметные установки, с помощью которых сейчас сбивают крылатые ракеты, будут использовать против иранских дронов-камикадзе.

"Хотя мы и сейчас сбиваем 100% "Шахидов". Я просто не представляю, как можно сбивать больше", – заметил военный аналитик.



На что способен ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Украина ожидает ЗРК Patriot: коротко