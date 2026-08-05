Несмотря на сомнения: США не прекратили переговоры с Украиной о производстве ракет Patriot, – Reuters

США и Украина продолжают переговоры о предоставлении лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем "Пэтриот". И это несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа, которые поставили под сомнение такую сделку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

США не исключают сотрудничества в области обороны

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что "приказа о прекращении переговоров не было". Поэтому консультации с американскими производителями оружия, военными и чиновниками продолжаются.

Стороны сейчас обсуждают несколько возможных моделей сотрудничества:

производство отдельных компонентов Patriot в Украине с последующей сборкой в Германии,

присоединение Украины к американо-европейской программе разработки ракет-перехватчиков для Patriot,

предоставление Киеву разрешения на производство более дешевой версии ракеты PAC-3.

По данным трех источников, до сих пор Вашингтон в основном отклонял просьбы президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем производстве ракет из-за продолжающейся войны. Американские военные и оружейники указывали на риски для безопасности.

Также сообщается, что переговоры возглавляет посол США при НАТО Мэтью Витакер. В частности, в прошлом месяце он посетил Киев, где обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками и представителями оборонной промышленности. Его пресс-секретарь подтвердил, что визит был посвящен изучению возможностей для сотрудничества и развития инноваций, "что принесут пользу американским военным".

В то же время высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что США рассматривают несколько направлений будущего сотрудничества с Украиной, однако любое соглашение должно гарантировать безопасность американских технологий.

Зеленский поднял вопрос об антибаллистической защите во время телефонного разговора с вице-президентом США Джей Ди Венсом. По словам одного из источников, Венс заверил украинского президента, что договоренности между лидерами будут выполнены.

Отдельно источники агентства предполагают, что Киев может присоединиться к новой программе компании Lockheed Martin по созданию более дешевой ракеты-перехватчика Patriot PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).

Даже если Украина достигнет соглашения о производстве перехватчиков Patriot, она не начнет получать новые ракеты в течение года или даже дольше. Ей понадобятся другие ракеты для удовлетворения своих неотложных потребностей, и она призывает союзников передать часть своих,

– говорится в материале.

Отмечается, что экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев также работает над долгосрочными закупками PAC-3 и механизмами обмена поставками с другими странами. В то же время компания уже готовит отправку своей команды в Украину. Однако LMT.N не ответила на запрос издания.