Усиление ПВО Украины: в Румынии готовы обсудить отправку системы Patriot

В Румынии заявили о готовности к диалогу по отправке ракетной системы Patriot в Украину. По словам президент Румынии, сначала он это должен обсудить в Высшем совете обороны.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Германия может передать ЗРК Patriot в Украину уже до конца июня. Отметим, что поставки зенитного ракетного комплекса может совпасть с поставкой первых F-16.

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Румыния готова к диалогу по отправке ЗРК Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, 7 мая, о готовности обсудить возможность отправки ЗРК Patriot в Украину.

После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Йоханнис подчеркнул, что в последние несколько недель ведется обсуждение относительно того, кто может предоставить Украине системы Patriot.

Президент Байден упомянул об этом... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны,

– отметил глава Румынии.

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