В Кремле обнаглели: Россия заставляет Израиль оправдываться за Patriot

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль якобы передал нашему государству системы Patriot. Впоследствии эту информацию опровергла израильская сторона, впрочем это не понравилось России.

Западные СМИ написали, что Кремль требовал от Израиля разъяснений относительно заявления о передаче Patriot. Как отметил 24 Каналу политолог Олег Саакян, официальный Иерусалим не обязан никого информировать о своих решениях.

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В России встревожились

Пока Израиль никак не отреагировал на заявления россиян. Стоит понимать, что страна является суверенной и не должна никому отчитываться о предоставлении оружия. Более того, она даже может дезинформировать другие государства по этому поводу. Это классическое поведение во время войны.

Мы не будем знать, реально ли передали Patriot, или нет. Те, кто должны были поблагодарить, уже это сделать. Кто должен был возмутиться – возмутился. Израиль говорит исключительно то, что считает нужным и как позволяет его доктрина,

– сказал политолог.

Относительно заявлений России, то следует понимать, что Москва имеет определенное влияние на внутреннюю политику Израиля. Так страна-агрессор пытается пошатнуть ситуацию и поставить израильское правительство в невыгодное положение. Россияне создают аргументы для пророссийски настроенной части израильтян.

В этом случае Россия действует не только нагло, вызывающе, но и нарушает суверенное право Израиля самому определять, что и как делать. Россияне вмешиваются во внутриполитические дела, используя фактор электоральных влияний,

– подчеркнул Олег Саакян.

Стоит отметить, что Кремль делает это достаточно эффективно. Ведь известно, что Россия является союзником Ирана, который угрожает национальной безопасности Израиля и не является по отношению к нему дружественной страной. Так россиянам удается оказывать довольно серьезное давление на внутреннюю политику Иерусалима.

Напомним, Михаэль Бродский сказал, что Украина получила комплексы Patriot, которые когда-то Израилю предоставили США. Они были на вооружении страны с начала 90-х. Впоследствии МИД Израиля назвало такую информацию ложной.

В Украине отказались комментировать ситуацию. Представитель МИД отметил, что наши партнеры получили список потребностей, которые остаются актуальными, и добавил, что приветствует любые сигналы со стороны Израиля помочь в обороне.